AO VIVO: Países da Otan enviam reforço militar para a Groenlândia

Otan envia reforço militar à Groenlândia após declarações de Trump / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 20, repercute o reforço militar na Groenlândia, enviado por países da Otan, como Dinamarca, França e Alemanha. O governo dinamarquês afirmou que a medida deve envolver exercícios militares com aeronaves, navios e tropas terrestres. Os governos da Groenlândia e da Dinamarca escreveram em nota conjunta que “as tensões relacionadas à segurança estenderam-se até o Ártico”. Em meio à tensão internacional, o Ministério da Defesa da Alemanha mobilizou uma equipe da Bundeswehr, composta por 13 integrantes, que será enviada nesta quinta-feira à capital Nuuk, a pedido do governo dinamarquês.

Segundo Berlim, a missão tem como objetivo "explorar as condições estruturais para possíveis contribuições militares para apoiar a Dinamarca na garantia da segurança na região". Da mesma forma, a Suécia anunciou que também se juntaria ao apoio militar. O primeiro-ministro Ulf Kristersson escreveu no X (antigo Twitter) que as Forças Armadas suecas chegariam à Groenlândia ainda essa semana. O comunicado foi divulgado no mesmo dia em que representantes da Groenlândia e da Dinamarca se reuniram, em Washington, com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Após a reunião, o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, afirmou que ficou evidente que o presidente Donald Trump “tem o desejo de conquistar a Groenlândia”, algo que classificou como “absolutamente desnecessário”. Segundo Rasmussen, Estados Unidos e Dinamarca mantêm uma “discordância fundamental” sobre o tema. Quer receber as últimas notícias de política pelo Whatsapp?Entre no canal Política do O POVO A ministra das Relações Exteriores da Groenlândia, Vivian Motzfeldt, participou das negociações e ponderou que possíveis alianças com os EUA eram benéficas, mas que existem limites para o avanço estadunidense: "Acho muito importante reiterar o quanto é importante, da nossa parte, fortalecer a cooperação com os Estados Unidos, mas isso não significa que queremos ser propriedade dos Estados Unidos". A ilha da Groenlândia, que tem administra conjunta com a Dinamarca, foi criticada pelo presidente Donald Trump no último dia 14, na plataforma Truth Social. "A Otan se torna muito mais formidável e eficaz com a Groenlândia nas mãos dos Estados Unidos. Qualquer coisa menos do que isso é inaceitável", escreveu.

A região possui grandes reservas de ouro e urânio, além de potencial para exploração petrolífera e de importantes depósitos de terras raras. Assista Acompanhe Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas e às 18 horas