Aviões militares chegarão 'em breve' à Groenlândia

Aviões do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) vão chegar "em breve" a uma base militar dos Estados Unidos no território da Groenlândia, para realizar "atividades planejadas há muito tempo", informou nesta segunda-feira (19) a organização binacional, uma associação militar entre os Estados Unidos e o Canadá. O anúncio foi feito em meio à pressão de Donald Trump para comprar a Groenlândia, uma ilha dinamarquesa localizada no Ártico, de alto valor geoestratégico e que contém grandes reservas de minerais.

"Esta atividade foi coordenada com o reino da Dinamarca e todas as forças de apoio operam com as autorizações diplomáticas necessárias. O governo da Groenlândia também foi informado sobre as atividades previstas", ressaltou o Norad.