Lula deve enviar indicação de Messias ao STF em fevereiro

Jorge Messias será indicado por Lula para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) / Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), afirmou nesta quinta-feira, 15, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve enviar para o Senado, já em fevereiro, a mensagem de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada e os atritos que envolvem a escolha de Messias são "superáveis".