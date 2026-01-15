Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula deve enviar indicação de Messias ao STF em fevereiro

Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada e os atritos que envolvem a escolha de Messias são "superáveis"
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), afirmou nesta quinta-feira, 15, que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve enviar para o Senado, já em fevereiro, a mensagem de indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo ela, por parte do governo, a relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), está normalizada e os atritos que envolvem a escolha de Messias são "superáveis".

"Penso que o presidente deve enviar a mensagem logo que os trabalhos do Congresso retomarem, em fevereiro, não adianta mandar no recesso. Aí vamos começar a conversar, tanto na CCJ como com o presidente Davi Alcolumbre para acertar o calendário", afirmou Gleisi em entrevista à CNN Brasil.

Ela criticou ainda a postura da CPMI que investiga os descontos indevidos contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que atua para convocar o filho de Lula, Fábio Luís Lula da Silva, citado nos inquéritos da Polícia Federal (PF) sobre as fraudes.

Segundo a ministra, o colegiado atua como um grau de politização "seletiva".

