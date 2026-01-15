Ex-prefeito é investigado por atropelar e matar idosa no Piauí

Ex-prefeito é investigado por atropelar e matar idosa no PiauíO ex-prefeito de Boa Hora (PI), José Resende Araújo, não prestou socorro após o ocorrido e alegou não ter visto a vítima
O radialista e ex-prefeito do município de Boa Hora (PI), José Resende Araújo, está sendo investigado por atropelar Francisca Maria Cordeiro, uma mulher de 66 anos, na cidade de Piripiri (PI). Maria morreu após o atropelamento e o ex-gestor não prestou socorro.
O caso ocorreu há cerca de uma semana, no dia 7 de janeiro. Na segunda-feira, 12, Resende prestou depoimento à Polícia Civil (PC) e alegou não ter prestado socorro porque não viu a vítima. A PC acrescentou que o ex-prefeito usa tornozeleira eletrônica enquanto aguarda a finalização das investigações.
O delegado Lucas Klinger informou que o investigado será indiciado por homicídio culposo, omissão de socorro e evasão de local do sinistro. As informações são do portal G1.
Leia mais
O POVO questionou a Polícia Civil do Piauí sobre o desdobramento das investigações, mas ainda não recebeu retorno até a publicação do material. O espaço continua aberto para manifestação.
Em nota divulgada em portais locais, no dia 13, a defesa do ex-gestor lamentou o ocorrido e disse que ele não teve a intenção de cometer o ato. A nota acrescenta que o ex-mandatário está disposto a colaborar com eventuais esclarecimentos sobre o ocorrido.