Ex-prefeito é investigado por atropelar e matar idosa no Piauí

Ex-prefeito não prestou socorro e afirma não ter visto a vítima / Crédito: Reprodução redes sociais/@resende_araujo_

O radialista e ex-prefeito do município de Boa Hora (PI), José Resende Araújo, está sendo investigado por atropelar Francisca Maria Cordeiro, uma mulher de 66 anos, na cidade de Piripiri (PI). Maria morreu após o atropelamento e o ex-gestor não prestou socorro. O caso ocorreu há cerca de uma semana, no dia 7 de janeiro. Na segunda-feira, 12, Resende prestou depoimento à Polícia Civil (PC) e alegou não ter prestado socorro porque não viu a vítima. A PC acrescentou que o ex-prefeito usa tornozeleira eletrônica enquanto aguarda a finalização das investigações.