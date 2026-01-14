Morre, aos 96 anos, a mãe do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto

Mãe do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), dona Licinha, faleceu aos 96 anos / Crédito: Reprodução/Instagram: @josesartoce

A mãe do ex-prefeito de Fortaleza José Sarto (PSDB), Maria Alice Nogueira de Oliveira, conhecida como dona Licinha, morreu aos 96 anos de idade. A informação foi divulgada pelo ex-gestor da Capital, nesta quarta-feira, 14, nas redes sociais. "Hoje, minha amada mãezinha descansou. Ela viveu lúcida e ativa por quase um século. Ensinou-me, pelo exemplo, os melhores valores que um ser humano pode e deve carregar na vida. A você, mamãe, toda a minha gratidão. O céu se alegra com a sua chegada. Vá em paz e interceda por nós", escreveu o também ex-vereador da Capital e ex-deputado.

Licinha é mãe de Sarto e também do ex-secretário da Cultura e ex-vereador de Fortaleza, Elpídio Nogueira.

Políticos se solidarizam Na publicação, políticos cearenses enviaram mensagens de consolo ao ex-gestor. "Meus sentimentos, meu amigo. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte o seu coração e traga paz à sua família. Tenho certeza de que sua mãe agora descansa nos braços do Pai", declarou o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), que presidiu a Câmara de Fortaleza em parte da gestão de Sarto. "Lamento muito, Sarto. Abraço pra você e seus irmãos, filhos e sobrinhos", comentou o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes, que atualmente figura em grupo oposto ao de Sarto no cenário político, mas ameaça romper com o governo petista e voltar a apoiar o irmão Ciro Gomes (PSDB), aliado de Sarto.