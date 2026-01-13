Eduardo Bolsonaro compara prisão do pai com a de Maduro

Eduardo compara prisão de Maduro nos EUA e Bolsonaro no Brasil / Crédito: via @eduardobolsonaroSP no X

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou vídeo na plataforma social X (antigo Twitter) em que compara a prisão do pai, o ex-presidente brasileiro condenado a 27 anos de prisão, Jair Bolsonaro (PL), com a do presidente afastado da Venezuela, Nicolás Maduro, detido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos no início de janeiro. No vídeo publicado na segunda-feira, 12, Eduardo declara, em inglês ter inveja da situação do venezuelano. Ele diz que o local em que o venezuelano está detido tem um "grande espaço e bom atendimento de saúde", enquanto Jair Bolsonaro, ele aponta, está confinado em um espaço de 30m², com "um barulho intenso do ar-condicionado".

Queda de Bolsonaro Em relatório da Polícia Federal divulgado na terça-feira, 6, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava "consciente e sem sinais de déficit neurológico" após a queda da cama no dia anterior, dentro da cela onde cumpre pena, na PF. Ele foi atendido por médicos na própria corporação e diagnosticado com traumatismo craniano leve. Moraes negou a remoção ao hospital no dia do acidente e só autorizou a transferência no dia seguinte, o que provocou críticas de familiares e aliados. A defesa sustentou que Bolsonaro apresentou tontura e episódios de soluços intensos durante a noite, o que justificaria atendimento médico e avaliação neurológica especializada.

Após autorização de Moraes na quarta-feira, 7, Bolsonaro realizou exames no Hospital DF Star, que divulgou boletim médico informando que os exames de imagem mostraram "leve densificação de partes moles da região frontal e temporal direita, decorrente de trauma", mas sem necessidade de intervenção terapêutica. A situação levou o Conselho Federal de Medicina (CFM) a instaurar uma sindicância sobre o atendimento, posteriormente anulada pelo ministro, que também determinou que o presidente da entidade prestasse esclarecimentos à Polícia Federal (PF). Visitas Bolsonaro recebeu nesta terça-feira, 13, a visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Ele chegou à Superintendência por volta das 9 horas para uma visita de 30 minutos, tempo fixado por Moraes. Foi a primeira vez que Flávio esteve com Bolsonaro desde que retornou dos Estados Unidos.