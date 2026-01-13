AO VIVO: EUA sanciona tarifa de 25% a países que negociarem com o Irã

AO VIVO: EUA sanciona tarifa de 25% a países que negociarem com o IrãEm meio aos protestos que já deixaram mais de 600 mortos no Irã, o presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia imposição de taxações para países que tiverem relações comerciais com o governo iraniano. Trump diz "não ter medo de ataques"
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 13, repercute o anúncio dos EUA de imposição de tarifas de 25% para qualquer país que negocie com o Irã. A decisão acontece em meio à tensão dos protestos contra o regime iraniano.
Há duas semanas, o país passa por sucessivas manifestações contra o aumento do custo de vida, mas se transformou em um movimento contra o regime teocrático do governo iraniano, imposto desde 1979.
Inicialmente direcionadas contra o aumento do custo de vida, as manifestações se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a revolução de 1979. Cerca de 600 manifestantes já foram mortos.
Nesta segunda-feira, 12, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais que a tarifa de 25% seria aplicada "imediatamente" em países com atividades nos EUA, que realizarem "qualquer negociação" com o Irã.
Ainda na segunda, a Casa Branca afirmou que Trump "não tem medo" de um ataque militar do Irã, mas que irá priorizar a diplomacia entre os países.
Segundo reportagem do Wall Street Journal, as sanções econômicas dos Estados Unidos devem ser usadas como alternativa para pressionar o Irã a atender às demandas norte-americanas. A fim de renegociar programas nucleares e diminuir a depressão aos protestos.
A matéria acrescenta que autoridades do governo Trump devem se reunir nesta terça-feira, 13, para discutir outras ações.
*com informações da Agência Estado
