AO VIVO: EUA sanciona tarifa de 25% a países que negociarem com o Irã

Trump anuncia tarifa de 25% para países que realizarem negociações com o Irã / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta terça-feira, 13, repercute o anúncio dos EUA de imposição de tarifas de 25% para qualquer país que negocie com o Irã. A decisão acontece em meio à tensão dos protestos contra o regime iraniano. Há duas semanas, o país passa por sucessivas manifestações contra o aumento do custo de vida, mas se transformou em um movimento contra o regime teocrático do governo iraniano, imposto desde 1979.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, as sanções econômicas dos Estados Unidos devem ser usadas como alternativa para pressionar o Irã a atender às demandas norte-americanas. A fim de renegociar programas nucleares e diminuir a depressão aos protestos. A matéria acrescenta que autoridades do governo Trump devem se reunir nesta terça-feira, 13, para discutir outras ações. *com informações da Agência Estado

