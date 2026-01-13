Trump ameaça sancionar quem comercializa com o Irã, onde aumentam os mortos nos protestos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 25% a qualquer país que comercialize com o Irã, em uma tentativa de pressionar o regime dos aiatolás, cuja repressão aos protestos deixou pelo menos 648 mortos, segundo uma ONG. As autoridades iranianas insistem que estão retomando o controle após as sucessivas manifestações, que começaram há duas semanas.

Inicialmente direcionadas contra o aumento do custo de vida, as manifestações se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a revolução de 1979. A conexão telefônica internacional foi restabelecida nesta terça-feira, confirmou um jornalista da AFP em Teerã, embora os iranianos ainda não consigam acessar a internet devido a um bloqueio imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, que, segundo organizações de direitos humanos, visa ocultar a dimensão do derramamento de sangue. Trump, que ameaçou com intervenção militar no Irã, anunciou nas redes sociais, na segunda-feira, que a tarifa de 25% seria aplicada "imediatamente" nas atividades nos Estados Unidos pertencentes aos parceiros comerciais da República Islâmica. De acordo com o banco de dados Trading Economics, os principais parceiros comerciais do Irã são China, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Iraque.

Pouco depois, Pequim respondeu que "protegerá resolutamente seus direitos e interesses legítimos" e afirmou que "não há vencedores em uma guerra comercial". A Casa Branca declarou na segunda-feira que Trump não "tem medo" de um ataque militar ao Irã, mas que, por enquanto, está priorizando a diplomacia. - "Mortes em grande escala" -

A ONG Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, informou na segunda-feira que verificou 648 mortes, incluindo a de nove crianças, mas alertou que o número real de mortos pode ultrapassar 6.000. A ONG também informou que mais de 10.000 pessoas foram detidas. A Human Rights Watch (HRW) acrescentou que existem "relatos confiáveis de que as forças de segurança estão realizando mortes em grande escala no país". Segundo a mídia estatal iraniana, dezenas de membros das forças de segurança morreram nos protestos. Seus funerais se transformaram em grandes manifestações a favor do governo, que declarou três dias de luto oficial.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse à Al Jazeera que o governo "dialogou" com os manifestantes nos primeiros dias do movimento e só ordenou o bloqueio da internet depois de "se deparar com operações terroristas e perceber que as ordens vinham de fora do país". Em relação às ameaças de Trump, ele acrescentou: "Estamos preparados para qualquer eventualidade e esperamos que Washington escolha uma opção sensata. Independentemente da opção escolhida, estamos preparados para ela." O Catar afirmou que uma escalada entre Washington e Teerã seria "catastrófica" para o Oriente Médio.