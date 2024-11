Gestão Sarto fará licitação de R$ 4 bilhões e 15 anos de duração no penúltimo dia de mandato

Iluminacao pública na avenida Dom Luiz, em Fortaleza Crédito: Aurelio Alves

A dois meses do fim do mandato do prefeito José Sarto (PDT), a Prefeitura de Fortaleza publicou aviso de licitação com valor estimado de R$ 4,1 bilhões para que empresas que tiverem interesse disputem a gestão da iluminação pública e da rede de semáforos da Capital. O documento aponta a duração mínima de 15 anos de contrato, podendo ser prorrogada, e um valor mensal que pode chegar a R$ 23,2 milhões. A abertura da licitação está prevista para 30 de dezembro, penúltimo dia da gestão. Na justificativa do processo licitatório a Prefeitura argumenta que o serviço de iluminação é “essencial para a qualidade de vida de uma comunidade e de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico, além de se constituir num vetor relevante para a segurança pública nos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres, à prevenção da criminalidade, valorização e preservação do patrimônio e mobiliário urbanos”, dentre outras questões citadas.

A gestão destaca que o Parque de Iluminação Pública de Fortaleza contava com 206.183 pontos luminosos até junho de 2023, alcançando uma arrecadação média mensal de R$ 16,7 milhões, relativa à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (entre julho de 2022 a junho de 2023).

Além disso prevê para a iluminação pública questões de modernização tecnológica como: "100% de Luminárias com tecnologia LED; ampliação do parque de iluminação; modernização e melhoria da infraestrutura da rede: Postes, braços, cabos e quadros elétricos; eficientização energética: redução do consumo de energia elétrica; e otimização de gestão remota: telegestão nas principais vias. Denúncia de vereador eleito O caso foi apontado, nesta semana, pelo vereador eleito Marcelo Mendes (PL), que assumirá mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a partir de 2025. O parlamentar eleito criticou o montante previsto para a contratação e o período, há poucos dias do fim da gestão. “É razoável imaginar que uma decisão que comprometerá a cidade, por 15 anos, deva ser discutida pela nova Prefeitura e pela nova Câmara”, disse ao O POVO. E seguiu: “Não tem sentido que algo com esse impacto seja discutido nesses termos. Acho que quem precisa discutir isso são as duas novas gestões, da Câmara e da Prefeitura; os novos gestores e novos legisladores com participação de outros agentes e da sociedade”, disse Mendes. Ele prometeu dar entrada em solicitação junto ao Ministério Público, a partir da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública, para pedir a suspensão do processo licitatório.