Moraes autoriza Bolsonaro a realizar exames após queda

Alexandre de Moraes, ministro do STF / Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a realizar exames médicos ainda nesta quarta-feira, 7, no hospital DF Star, após sofrer uma queda em sua cela durante a madrugada de terça, 6. A decisão foi publicada na manhã desta quarta e atende ao pedido da defesa do ex-presidente. A decisão ainda diz que o transporte e segurança do custodiado devem ser realizados pela Polícia Federal (PF) "de maneira discreta" e o desembarque deverá ser feito nas garagens do hospital. "A Polícia Federal deverá providenciar a completa vigilância e segurança do custodiado durante a realização dos exames e o posterior retorno à Superintendência da Polícia Federal", determinou Moraes.