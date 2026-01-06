Polícia Legislativa investiga ameaça de humorista a Nikolas

Nikolas Ferreira / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Poucas horas depois, Nikolas Ferreira ironizou a publicação. "Vem me pegar", escreveu. Em seguida, afirmou que havia sido instaurado um inquérito contra Santineli. "Só falta intimar o corajoso que fica fugindo da Justiça. Uma hora a casa cai", publicou o deputado. Na sequência, o humorista divulgou um print indicando que havia sido bloqueado por Nikolas na rede social. Santineli escreveu que o parlamentar "não aguentava" uma publicação dele "sem chorar". Procurados, nem Tiago Santineli nem Nikolas Ferreira responderam à reportagem. O espaço segue aberto. Líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) repudiou as ameaças e pediu a disponibilização de efetivo da Polícia Legislativa para garantir a integridade física de Nikolas Ferreira.

"Diante da gravidade dos fatos, esta Liderança agiu prontamente. Em contato direto com a Presidência da Câmara dos Deputados, já havia sido obtida a disponibilização de efetivo da Polícia Legislativa (Depol) para assegurar a integridade física do deputado Nikolas Ferreira e de sua família. Foi determinada a abertura de investigações para a instauração de inquérito policial, a fim de apurar a conduta do autor das ameaças, bem como de seus financiadores e incentivadores. Toda a estrutura jurídica e de segurança da Casa do Povo está mobilizada e à disposição dos parlamentares ameaçados", escreveu o deputado em sua conta no X. Intolerância política Nikolas Ferreira liderou recentemente uma campanha nas redes sociais para que empresas privadas demitissem o que chamou de "funcionários extremistas". O assassinato de Charlie Kirk nos Estados Unidos desencadeou uma ofensiva virtual contra usuários que ironizaram ou debocharam da morte do ativista. Entre os alvos de Nikolas Ferreira estavam o influenciador Felipe Neto, o ator José de Abreu, o jornalista e escritor Eduardo Bueno e o humorista Whindersson Nunes.

Admiradores de Kirk passaram a mapear críticos do influenciador com o objetivo de expô-los publicamente e pressionar pela demissão em seus locais de trabalho. A mobilização ocorre após anos de críticas de grupos conservadores à chamada "cultura do cancelamento", frequentemente associada à esquerda. O movimento ganhou força com a adesão de bolsonaristas e trumpistas, que passaram a levar as publicações consideradas ofensivas a autoridades do governo norte-americano. Nikolas alvo de processos O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 5, que irá apresentar uma representação à Polícia Federal contra Nikolas Ferreira, sob a acusação de incentivar uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. "Eles continuam com a tentativa de golpe, é um golpe continuado. Agora eles abertamente estimulam uma intervenção armada estrangeira dos Estados Unidos contra o Brasil", declarou Lindbergh em vídeo publicado no Instagram.