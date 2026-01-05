Prefeito de Itaiçaba participa de reisado e toca sanfona; assista

Prefeito de Itaiçaba, Antoniel Holanda (PT), toca sanfona no Reisado da cidade / Crédito: Reprodução/Instagram: @antonielholanda

O prefeito de Itaiçaba, município que fica a 152,41 quilômetros de Fortaleza, postou vídeo nas redes sociais participando, vestido a caráter, de um Reisado realizado no município. O prefeito Antoniel Holanda (PT) é visto com roupas tradicionais da festa e tocando sanfona durante a celebração. Prefeito de Itaiçaba divulga vídeo participando de Reisado como sanfoneiro



Reprodução/Instagram: antonielholanda pic.twitter.com/5zYRuk9702