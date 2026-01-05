Prefeito de Itaiçaba participa de reisado e toca sanfona; assista

Prefeito de Itaiçaba participa de Reisado vestido a caráter e tocando sanfona; veja vídeoAntoniel Holanda (PT), prefeito de Itaiçaba, publica vídeo tocando sanfona no Reisado da cidade
O prefeito de Itaiçaba, município que fica a 152,41 quilômetros de Fortaleza, postou vídeo nas redes sociais participando, vestido a caráter, de um Reisado realizado no município. O prefeito Antoniel Holanda (PT) é visto com roupas tradicionais da festa e tocando sanfona durante a celebração.

Nas imagens, o prefeito está rodeado de crianças e adultos que também atuaram na celebração religiosa. Enquanto Holanda se dedica à sanfona, seus companheiros batem palmas no ritmo da música. Vestidos com as roupas tradicionais, cantam uma música da Folia de Reis.
“Faz muito tempo que a gente celebra essa tradição nos primeiros dias do ano. Nunca deixamos passar batido. Reisado 2026 concluído com sucesso!”, escreveu o prefeito na publicação.
O Reisado consiste em andar pelas ruas convidando os moradores para participarem da festividade cristã. O prefeito afirmou que mais de uma equipe realizou a festividade no município e que o local foi dividido em setores para a realização da caminhada.
O evento costuma acontecer no início do ano para celebrar o Dia de Reis (6 de janeiro) e encerrar o período natalino, comemorando a visita dos Três Reis Magos a Jesus.