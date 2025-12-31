Forquilha: vice-prefeita se licencia dias após assumir; entenda

Bruna publicou nas redes sociais um vídeo explicando o que se passou desde que assumiu a Prefeitura até o pedido de licença / Crédito: Reprodução de vídeo Instagram @brunafrota10 - Montagem O POVO

A vice-prefeita de Forquilha, Bruna Frota (Republicanos), que havia assumido interinamente a Prefeitura no último sábado após a licença do prefeito Edinardo Filho (PSB), também solicitou licença temporária do cargo na última terça-feira, 30, com previsão de retorno na metade da primeira semana de janeiro, no próximo dia 5. Bruna informou que assumiu a prefeitura interinamente no último dia 27, "após a notícia, pelas redes sociais, da viagem do prefeito".

Com o afastamento simultâneo dos gestores, a administração do município fica a cargo da presidente da Câmara Municipal, Maria das Neves (PSB), conforme determina a legislação. A situação chama atenção porque o prefeito e a vice estão rompidos politicamente; mesmo assim, Edinardo Filho se licenciou e deixou o comando do Executivo sob responsabilidade de Bruna. Atos como prefeita Em vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira, Bruna Frota afirmou que assumiu o cargo ao saber, pelas redes sociais, que o prefeito havia viajado. Ao tomar posse, ela disse ter solicitado um levantamento da situação financeira e orçamentária do município, com foco nos indicadores das áreas de Educação e Saúde, especialmente nos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Segundo ela, foram encontradas condições precárias em gabinetes e arquivos administrativos, incluindo sujeira, entulho e falta de iluminação. Ainda assim, a prefeita até então em exercício afirmou que os serviços essenciais seguiram funcionando.