Forquilha: vice-prefeita se licencia dias após assumir; entenda

Forquilha: vice diz ter sabido de licença do prefeito pelas redes sociais e também se licenciaO prefeito Edinardo Filho e a vice Bruna Frota estão rompidos politicamente; ela havia assumido o Executivo no dia 27, após licença do prefeito e apontou problemas. Agora, a presidente da Câmara comandará o município interinamente
A vice-prefeita de Forquilha, Bruna Frota (Republicanos), que havia assumido interinamente a Prefeitura no último sábado após a licença do prefeito Edinardo Filho (PSB), também solicitou licença temporária do cargo na última terça-feira, 30, com previsão de retorno na metade da primeira semana de janeiro, no próximo dia 5.
Bruna informou que assumiu a prefeitura interinamente no último dia 27, "após a notícia, pelas redes sociais, da viagem do prefeito".
Com o afastamento simultâneo dos gestores, a administração do município fica a cargo da presidente da Câmara Municipal, Maria das Neves (PSB), conforme determina a legislação. A situação chama atenção porque o prefeito e a vice estão rompidos politicamente; mesmo assim, Edinardo Filho se licenciou e deixou o comando do Executivo sob responsabilidade de Bruna.
Atos como prefeita
Em vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira, Bruna Frota afirmou que assumiu o cargo ao saber, pelas redes sociais, que o prefeito havia viajado.
Ao tomar posse, ela disse ter solicitado um levantamento da situação financeira e orçamentária do município, com foco nos indicadores das áreas de Educação e Saúde, especialmente nos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Segundo ela, foram encontradas condições precárias em gabinetes e arquivos administrativos, incluindo sujeira, entulho e falta de iluminação. Ainda assim, a prefeita até então em exercício afirmou que os serviços essenciais seguiram funcionando.
“Apesar de termos encontrado gabinete e arquivos em condições precárias, com sujeira, entulho e até falta de iluminação, não paramos. Improvisamos e garantimos o atendimento à população”, afirmou no vídeo, que mostrava imagens do local citado.
Bruna relatou visitas ao posto de pronto-atendimento e disse que o atendimento em saúde e a limpeza pública estavam normalizados. A vice-prefeita também mencionou dificuldades na execução de algumas demandas administrativas, atribuídas à ausência de resposta de secretários em razão do recesso de fim de ano.
Por fim, Bruna Frota informou que protocolou junto à Câmara Municipal pedido de licença no período de 30 de dezembro a 4 de janeiro de 2026, alegando compromissos particulares previamente agendados. Durante esse intervalo, todas as atribuições do Poder Executivo de Forquilha ficam sob responsabilidade da presidente da Câmara, a quem cabe assumir interinamente.