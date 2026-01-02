Prefeito de Salitre está internado na UTI após transplante de medula ósseaO prefeito Rondilson Ribeiro (PT), realizou o procedimento no último dia 19; deputado relatou que o gestor teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado
O prefeito da cidade de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed, em Fortaleza. O prefeito do município, localizado a 483 km de Fortaleza, segue em tratamento após realizar um transplante de medula óssea no último dia 19 de dezembro.
Ao O POVO, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que visitou Rondilson na quinta-feira, 1°, afirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e o gestor deveria ter recebido alta no dia 22 de dezembro. Porém, ele relata que o prefeito teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado. "O quadro dele agravou, foi para a UTI, mas continua apresentando sinais de melhora. É um quadro grave, mas está estabilizado", relata o deputado.
Guimarães confirmou que Rondilson foi entubado e está com sinais vitais estáveis, mas segue sedado devido à complexidade do estado clínico. Segundo o último boletim médico, divulgado na tarde desta sexta-feira, 2, pela assessoria de comunicação do prefeito, Rondilson realizou exames neurológicos e cardiorrespiratórios, todos com resultados apontando para sinais de melhora.
A nota afirma que ele permanece internado na UTI "evoluindo dentro do esperado, com estado clínico estável apresentando melhora em acompanhamento intensivo".
Leia mais
"Ele está sendo bem acompanhado por lá, é um prefeito muito querido no Cariri. Estive com a família, todos muito abalados. Além das orações, o tratamento está sendo realizado muito bem. A Secretaria de Saúde do Estado também está acompanhando a situação", reforçou Guimarães.
Em um vídeo publicado nas redes sociais após a visita, o deputado e correligionário do prefeito aparece ao lado do filho do gestor municipal, Hallan Ribeiro, onde esclarece a situação: "Conversei com os médicos e ele está evoluindo positivamente, claro que ainda inspira muitos cuidados, mas os exames feitos hoje já apresentam melhoras".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente