Prefeito de Salitre está internado na UTI após transplante

O prefeito está internado após complicações no transplante de medula óssea / Crédito: via Instagram/@rondilsonribeiro

O prefeito da cidade de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed, em Fortaleza. O prefeito do município, localizado a 483 km de Fortaleza, segue em tratamento após realizar um transplante de medula óssea no último dia 19 de dezembro. Ao O POVO, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que visitou Rondilson na quinta-feira, 1°, afirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e o gestor deveria ter recebido alta no dia 22 de dezembro. Porém, ele relata que o prefeito teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado. "O quadro dele agravou, foi para a UTI, mas continua apresentando sinais de melhora. É um quadro grave, mas está estabilizado", relata o deputado.