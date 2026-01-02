Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prefeito de Salitre está internado na UTI após transplante

Prefeito de Salitre está internado na UTI após transplante de medula óssea

O prefeito Rondilson Ribeiro (PT), realizou o procedimento no último dia 19; deputado relatou que o gestor teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado
O prefeito da cidade de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital da Unimed, em Fortaleza. O prefeito do município, localizado a 483 km de Fortaleza, segue em tratamento após realizar um transplante de medula óssea no último dia 19 de dezembro.

Ao O POVO, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que visitou Rondilson na quinta-feira, 1°, afirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e o gestor deveria ter recebido alta no dia 22 de dezembro.  Porém, ele relata que o prefeito teve uma parada cardiorrespiratória e precisou permanecer internado. "O quadro dele agravou, foi para a UTI, mas continua apresentando sinais de melhora. É um quadro grave, mas está estabilizado", relata o deputado. 

Guimarães confirmou que Rondilson foi entubado e está com sinais vitais estáveis, mas segue sedado devido à complexidade do estado clínico. Segundo o último boletim médico, divulgado na tarde desta sexta-feira, 2, pela assessoria de comunicação do prefeito, Rondilson realizou exames neurológicos e cardiorrespiratórios, todos com resultados apontando para sinais de melhora.

A nota afirma que ele permanece internado na UTI "evoluindo dentro do esperado, com estado clínico estável apresentando melhora em acompanhamento intensivo".

"Ele está sendo bem acompanhado por lá, é um prefeito muito querido no Cariri. Estive com a família, todos muito abalados. Além das orações, o tratamento está sendo realizado muito bem. A Secretaria de Saúde do Estado também está acompanhando a situação", reforçou Guimarães. 

Em um vídeo publicado nas redes sociais após a visita, o deputado e correligionário do prefeito aparece ao lado do filho do gestor municipal, Hallan Ribeiro, onde esclarece a situação: "Conversei com os médicos e ele está evoluindo positivamente, claro que ainda inspira muitos cuidados, mas os exames feitos hoje já apresentam melhoras". 

