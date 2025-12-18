Câmara cassa mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem

Mesa diretora da Câmara decidiu pelas cassações dos dois mandatos. Ato com as perdas de mandato deve sair ainda hoje.

A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu, por maioria dos votos, cassar os deputados federais Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ambos do Partido Liberal. A mesa é composta por sete membros e 4 já aprovaram a cassação. A primeira secretaria aguarda o posicionamento dos outros três membros para publicar a perda do mandato.

Eduardo Bolsonaro vai perder o mandato por faltas. Ele não aparece na Câmara Federal desde fevereiro, mas as faltas só começaram a ser computadas no dia 21 de julho. Já Alexandre Ramagem perde o mandato após o processo penal contra ele transitar em julgado. Ele foi condenado a 16 anos de prisão pela trama golpista.

