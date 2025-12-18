Atlas: Fátima Bezerra, do RN, é a 12ª no ranking de governadores

Fátima Bezerra (PT) está no segundo mandato como governadora do Rio Grande do Norte / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), ficou na 12ª colocação do Ranking dos Governadores Brasileiros de 2025. A pesquisa do instituto Atlas/Intel, divulgada na última quarta-feira, 17, avalia o desempenho dos 27 chefes de Executivos das unidades federativas. Conforme o levantamento, realizado por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 6 de outubro e 5 de dezembro, a petista registra 51% de aprovação, ante 44% de desaprovação, enquanto 6% não souberam responder.

Ao todo, foram ouvidas 200.980 pessoas, sendo 4.615 no Rio Grande do Norte. A margem de erro da pesquisa varia de um a quatro pontos percentuais, conforme o Estado, com nível de confiança de 95%. Aprovação dos governadores ​ Avaliação de governo Já na avaliação de governo, a gestão de Fátima Bezerra está no top 10, ocupando a 9ª posição. Para 42% dos entrevistados, a gestão dela é considerada ótima ou boa; 18% avaliam como regular, enquanto 39% classificam como ruim ou péssima. 1% não soube responder. ​

Índice de desempenho de governo por área O estudo também apresenta o Índice de Desempenho do Governo (IDG), métrica que mensura a percepção da população sobre a atuação dos governos estaduais em áreas como segurança, saúde, educação, infraestrutura e gestão. O IDG vai de 0 a 100; quanto maior a pontuação, melhor o desempenho. Segundo a pesquisa Atlas, o resultado é um "índice padronizado", calculado individualmente por área de governo e, posteriormente, agregado em um IDG Geral, que reflete o desempenho médio do governo estadual a partir do conjunto de áreas avaliadas.

Turismo, cultura e eventos é a área em que o índice de desempenho do governo de Fátima pontua mais, com 49%. O pior é em meio ambiente, com 41%. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Separadamente, o melhor desempenho da governadora do Rio Grande do Norte ocorre no critério carga tributária, no qual ela aparece na 5ª colocação. Nesse item, 39% dos entrevistados avaliam o desempenho como bom ou ótimo, 12% como regular e 49% como ruim ou péssimo. Em seguida, Fátima Bezerra ocupa a 6ª posição no quesito transparência e combate à corrupção. Nesse aspecto, 44% consideram a atuação boa ou ótima, 9% regular e 48% ruim ou péssima.

Na maior parte das áreas, a gestão da petista figura na 11ª colocação. Em segurança pública, 40% dos entrevistados classificam-na como ótima ou boa, 11% como regular e 50% como ruim ou péssima. Em educação, os percentuais são de 42% de avaliação boa ou ótima, 11% regular e 47% ruim ou péssima. Já na saúde, 38% consideram o desempenho bom ou ótimo, 10% regular e 52% ruim ou péssimo. Índice de imagem pública

A pesquisa também avaliou atributos pessoais dos governadores. O índice de imagem pública (IIP) de Fátima Bezerra ficou em 49%; ocupando a 10ª posição.