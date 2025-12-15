Com cearense relator, comissão aprova Plano Nacional de Educação

Deputdo federal Moses Rodrigues foi o relator do PNE / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

O novo Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado em Comissão Especial, na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, dia 10. O Projeto de Lei (PL) nº 2.614/2024, relatado pelo deputado federal cearense Moses Rodrigues (União Brasil), define estratégias, metas e diretrizes para a educação brasileira pelos próximos dez anos, contados a partir da publicação da Lei. O texto versa sobre os objetivos para a educação nos níveis infantil, fundamental, médio e superior. Além disso, as metas abrangem temas como diversidade e inclusão, questões climáticas, educação em tempo integral e o funcionamento da educação básica. A proposta substituirá o PL 13.005/14, referente ao PNE 2014-2024, que teve a vigência prorrogada até o fim deste ano.

