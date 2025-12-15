Aquiraz: concurso da Guarda e agentes de trânsito; veja salários

Aquiraz lança concurso para GCM e trânsito; inscrições vão até 29 de dezembro / Crédito: AURÉLIO ALVES

Aquiraz - município distante cerca de 22 quilômetros de Fortaleza - iniciou, nesta semana, as inscrições para o novo concurso público da Guarda Civil Municipal (GCM) e para o cargo de agente municipal de trânsito. O edital, publicado pela Prefeitura, prevê oportunidades de nível médio com ingresso já em 2026. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Consulpam, até as 23h59 do próximo dia 29 de dezembro.



Ao todo, serão 35 vagas imediatas — 25 para a Guarda Municipal e 10 para o setor de trânsito — além de 61 vagas para cadastros de reserva (25 para GCM e 36 para agentes de trânsito). O edital também prevê cotas de inclusão: 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros e pardos, elevando o total previsto para 106 oportunidades.

Os salários variam conforme a carga horária: R$ 1.518 para a GCM, cuja jornada pode chegar a 44 horas semanais, e R$ 1.600 para agentes de trânsito, função que exige até 200 horas mensais. A taxa de inscrição é de R$ 90. Podem solicitar isenção candidatos doadores de sangue ou medula óssea, além de inscritos no CadÚnico.

Provas em março

A seleção será composta por várias etapas: prova objetiva, investigação social, exames médicos, avaliação psicológica, Teste de Aptidão Física (TAF) e curso de formação. A primeira fase — composta por prova objetiva — está marcada para 29 de março de 2026, com aplicação apenas em Aquiraz. Os candidatos à GCM farão o exame pela manhã, já os inscritos para agente de trânsito realizam a prova à tarde. Cada avaliação terá 40 questões, somando 100 pontos.



Será desclassificado o candidato que obtiver menos de 50% da pontuação total ou menos de 50% em qualquer um dos dois blocos: Conhecimentos Gerais ou Conhecimentos Específicos.

O cartão de confirmação, contendo local e horário de prova, estará disponível para consulta até cinco dias antes do exame, também no site da Consulpam. Cada candidato é responsável por acompanhar a atualização das informações.

O edital completo pode ser consultado na página da organizadora, na seção Concursos.