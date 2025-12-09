Dosimetria: Motta pauta PL que pode reduzir pena de Bolsonaro

HUGO Motta é o presidente da Câmara dos Deputados / Crédito: kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que colocará em votação nesta terça-feira, 9, o projeto de lei (PL) da Dosimetria. A decisão foi comunicada aos líderes partidários e marca a retomada de um debate que havia perdido força nas últimas semanas



O PL da Dosimetria é uma alternativa que está sendo articulada pelo relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), ao projeto original que tratava da anistia a envolvidos nos atos golpistas. A proposta reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros condenados por trama golpista entre o fim de 2022 e o começo de 2023. Em entrevista coletiva, Motta afirmou que a Casa irá acelerar o ritmo de votações nesta semana, já visando o final dos trabalhos legislativos. Também serão votadas nesta terça outras matérias, como a do devedor contumaz, de interesse do Governo Federal.

Conteúdo e resistências O projeto de lei original, apresentado em 2023 por deputados do PL e do Republicanos, visava perdoar todos os envolvidos direta ou indiretamente com manifestações ocorridas desde o segundo turno das eleições de 2022. Embora o texto anterior tivesse tido sua urgência aprovada, ele ainda não havia sido votado devido a resistências enfrentadas na Câmara. O texto atual, batizado de PL da Dosimetria, propõe a redução de penas para os envolvidos, em vez do perdão completo. O relator, Paulinho da Força, afirmou que a proposta visa a "pacificar o país" e que se trata de um "projeto meio-termo" que não irá "fazer nenhum projeto que vá ao encontro do Supremo [Tribunal Federal]".

Paulinho enfatizou que o relatório dele não contempla a anistia, declarando "Anistia zero". No entanto, o projeto pode incluir benefício para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso seja aplicado, a pena de 27 anos definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para Bolsonaro, por exemplo, pode cair à metade. Pressão política e condição de votação Apesar do foco na redução de penas, o tema da anistia foi recentemente reacendido por políticos. O relator mencionou que o "pessoal do PL voltou a falar nessa história de anistia". O senador Efraim Filho (União Brasil) afirmou que a pressão de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela anistia completa reacendeu o debate, embora Paulinho da Força garanta que isso não altera sua proposta.