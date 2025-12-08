Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anistia de Bolsonaro 'é sonho de verão', diz Paulinho da Força, relator do projeto

Anistia de Bolsonaro 'é sonho de verão', diz Paulinho da Força, relator do projeto

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Notícia

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro, disse ao Estadão que não há nenhuma possibilidade de perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e afirmou que a expectativa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é um "sonho de verão".

Diferentemente do que esperava a ala bolsonarista na Câmara, Paulinho defende que o projeto deve tratar de uma redução parcial de penas e não de um perdão "amplo, geral e irrestrito", como queriam.

Flávio Bolsonaro, que lançou a pré-candidatura à Presidência da República em 2026 com o aval do pai, disse que um eventual recuo dele teria a anistia como preço.

Do outro lado do jogo, o preço para se pautar anistia, diz Paulinho, é que o Partido Liberal não tente alterar o texto apresentado por ele.

"Se o PL, partido do Flávio Bolsonaro, topar votar o meu relatório, está resolvido, vamos votar, segundo o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Se quiserem fazer emenda, destaque, não tem votação", afirmou.

"Não tem nenhuma possibilidade de anistia. Essa história do Flávio é um sonho de verão. Nós não temos força para votar a anistia", completou Paulinho.

Em setembro, Paulinho da Força teve um conversa com Flávio Bolsonaro no gabinete dele. Depois do diálogo, Flávio afirmou que concordava em pautar a anistia na Câmara, mas que faria "emendas" ao texto para garantir que o projeto de lei da anistia aos presos do 8 de Janeiro não se limitasse a uma redução de penas.

No Congresso Nacional, deputados e senadores podem apresentar emendas ou destaques a um projeto de lei e alterar o conteúdo de seu texto. No caso, a emenda que o PL pretende apresentar busca ampliar o perdão que a anistia alcançaria.

Antes mesmo de se encontrar com Flávio, Paulinho da Força se reuniu com a bancada do PL. Nesse dia, os parlamentares do partido de Bolsonaro hostilizaram o relator da anistia.

As reiteradas críticas de congressistas da oposição levaram o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), a pedir desculpas ao relator e repudiar a ação.

"É fácil vir aqui, lacrar e atacar o relator de boa índole que veio aqui nos ouvir", afirmou Sóstenes, que foi aplaudido ao fazer a crítica. "Fica aqui o meu repúdio."

Neste sábado, 6, um dia depois de anunciar a pré-candidatura à Presidência, Flávio disse que a aprovação da anistia ainda neste ano é a prioridade.

Ele foi ironizado pelo líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), neste mesmo dia. "Não tem ambiente político no Brasil. Se eles fazem isso, Lula cresce cinco pontos", disse, se referindo a pesquisas eleitorais.

STF

STF

