Câmara pode anunciar nova sede nos 300 anos de Fortaleza

Câmara pode anunciar nova sede perto do aniversário de 300 anos de FortalezaLéo Couto (PSB) destacou que as tratativas para a nova sede estão em fase avançada e voltou a afirmar que o anúncio deve sair "nos próximos meses"
O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto (PSB), afirmou na quarta-feira, 3, que o anúncio sobre a nova sede do Poder Legislativo Municipal pode coincidir com as comemorações dos 300 anos de Fortaleza, em abril de 2026.
“Um equipamento dessa envergadura, obviamente, vai ser um dos pontos principais e calha nos 300 anos de Fortaleza, que também será os 300 anos da Câmara Municipal”, disse Léo. A partir do anúncio do local da nova sede, o equipamento deve passar por uma grande revitalização para abrigar os parlamentares fortalezenses.
Segundo o vereador, as tratativas para a mudança estão em fase avançada. No entanto, o presidente explicou que o anúncio da nova sede deve ocorrer “em alguns meses”, fala que se repete desde junho de 2025. “Nós estamos com conversas realmente avançadas com relação à nova sede e acredito que daqui a alguns meses a gente vai estar fazendo esse anúncio”, afirmou.
Ele acrescenta: “Acho que será um presente para nossa cidade e para o povo de Fortaleza a gente levar um equipamento desse para o Centro de Fortaleza”.
Em janeiro deste ano, a Mesa Diretora da Câmara criou equipes de trabalho visando acompanhar a concepção e a execução do projeto da nova sede administrativa da Casa, além de modernizar a estrutura física e organizacional da Câmara.
O presidente da Câmara Municipal esteve presente, na quarta-feira, 3, na inauguração do Polo Automotivo do Ceará, evento que contou com a presença do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) e de outros líderes políticos estaduais e nacionais.
Atualmente, a sede está localizada na rua Dr. Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante. A transição para o local iniciou durante a presidência de José Maria Couto, pai de Leo Couto, sendo concluída em 2004. Em 2019, foi elaborado um projeto para instalar a sede no prédio do antigo Lord Hotel, em frente à Praça José de Alencar.
O imóvel chegou a ser cedido pelo então governador Camilo Santana (PT), mas a pandemia da Covid-19 interrompeu o processo, que não foi retomado.