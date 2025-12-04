Câmara pode anunciar nova sede nos 300 anos de Fortaleza

Léo Couto (PSB-CE), presidente da Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: JÚLIO CAESAR

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Léo Couto (PSB), afirmou na quarta-feira, 3, que o anúncio sobre a nova sede do Poder Legislativo Municipal pode coincidir com as comemorações dos 300 anos de Fortaleza, em abril de 2026. “Um equipamento dessa envergadura, obviamente, vai ser um dos pontos principais e calha nos 300 anos de Fortaleza, que também será os 300 anos da Câmara Municipal”, disse Léo. A partir do anúncio do local da nova sede, o equipamento deve passar por uma grande revitalização para abrigar os parlamentares fortalezenses.

Segundo o vereador, as tratativas para a mudança estão em fase avançada. No entanto, o presidente explicou que o anúncio da nova sede deve ocorrer "em alguns meses", fala que se repete desde junho de 2025. "Nós estamos com conversas realmente avançadas com relação à nova sede e acredito que daqui a alguns meses a gente vai estar fazendo esse anúncio", afirmou. Ele acrescenta: "Acho que será um presente para nossa cidade e para o povo de Fortaleza a gente levar um equipamento desse para o Centro de Fortaleza". Em janeiro deste ano, a Mesa Diretora da Câmara criou equipes de trabalho visando acompanhar a concepção e a execução do projeto da nova sede administrativa da Casa, além de modernizar a estrutura física e organizacional da Câmara.