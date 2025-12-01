Relator apresentará parecer da regulamentação de trabalho por app

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relator deve apresentar parecer sobre regulamentação do trabalho por aplicativo nesta semana

Estudo do Cebrap mostra expansão do setor, predominância de trabalhadores negros; há impasse sobre contribuição previdenciária e outros pontos
Bianca Mota
O debate sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos deve ganhar um novo capítulo nesta semana, quando o deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE) apresentará a líderes partidários o parecer sobre o tema no Congresso.

A movimentação ocorre no mesmo momento em que um estudo do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) reforça desigualdades históricas e aponta gargalos ainda não solucionados pelo setor. A pesquisa revela que a maior parte da força de trabalho é composta por pessoas negras: 66% dos entregadores e 64% dos motoristas se declaram negros.

O recorte de gênero é ainda mais expressivo — 98% dos entregadores são homens, assim como 94% dos motoristas.

Além de traçar o perfil, o Cebrap mostra um setor em expansão. O número de motoristas de aplicativo cresceu 35% entre 2022 e 2024, alcançando 1,7 milhão de trabalhadores ativos. Entre entregadores, o aumento foi de 18%, somando mais de 450 mil pessoas em atividade.

Acúmulo de jornadas e vínculos frágeis

O levantamento também evidencia como a atividade se encaixa na rotina de quem busca renda. Segundo o estudo, 36% dos motoristas mantêm outra ocupação aliada aos trabalhos pelo aplicativo. Outros 32% deixaram seus empregos anteriores para ter dedicação exclusiva às plataformas.

Entre entregadores, a sobrecarga é ainda mais acentuada: 43% acumulam dois trabalhos, enquanto 29% abandonaram a ocupação anterior para atuar apenas com entregas.

A previdência segue como um dos principais pontos de vulnerabilidade. Entre os motoristas, 53% têm algum tipo de contribuição, mas o índice cai para 35% quando analisados apenas os que dependem exclusivamente dos aplicativos. Entre entregadores, 57% contribuem; entre aqueles sem outra fonte de renda, o percentual cai para 34%.

Contribuição previdenciária trava negociação

O modelo de contribuição previdenciária é o tema que mais tem gerado impasse nas tratativas conduzidas no Congresso. Coutinho tem se reunido com empresas como IFood, InDrive e Uber, além da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), e avalia que o desenho final não deverá ser unificado para todos os trabalhadores da categoria.

“Nosso objetivo é viabilizar o emprego, dar dignidade ao trabalhador e melhorar a forma como as empresas os tratam, sem repassar a conta ao usuário e mantendo um ambiente saudável para os negócios”, afirmou.

Na semana passada, Coutinho também esteve com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luis Philippe Vieira de Mello Filho, e com os ministros da Secretaria-Geral e do Trabalho, Guilherme Boulos e Luiz Marinho, em uma articulação que busca destravar os últimos pontos da proposta.

Câmara dos Deputados Senado Federal

