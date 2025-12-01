Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

Prefeito de Palmácia, Marcondes Barbosa (PT), e prefeito de Pacoti, Dr. Marcos (PT) / Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito de Palmácia, Marcondes Barbosa (PT), envolveu-se em uma briga com o irmão do prefeito de Pacoti, Marcos Norjosa, conhecido como Dr. Marcos (PT). Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º, os gestores negaram atrito entre si. Marcondes explicou que a situação ocorreu durante uma conversa com Michel, irmão de Dr. Marcos, após o que ele descreveu como "ataques pessoais" direcionados a sua família. A situação, conforme conta, aconteceu quando retornava de compromissos em Baturité.

“Para quem não sabe, a minha esposa é como se fosse uma filha para ele. Inclusive, o prefeito de Pacoti sempre me pedia para que a minha esposa voltasse a ser secretária em Pacoti. Eu dizia que não, que eu gostaria que a Clara ficasse em Palmácia, e que a fase dela em Pacoti já havia sido encerrada. Mas, devido a muita insistência do prefeito Dr. Marcos, que é um irmão para mim, um parceiro para mim, eu cedi", contextualizou. "Eu disse ele que a Clara poderia retornar a Pacoti, mas, recentemente, infelizmente, após essa decisão, os ataques duplicaram, triplicaram tanto a mim quanto à honra da minha esposa. E para quem sabe que tudo tem um limite, né? E eu fui dialogar de forma pacífica, infelizmente houve um pequeno arranca rabo ali. Mas respeito demais toda a família do Dr. Marcos", continuou. Na declaração, Marcondes conta ter recebido uma ligação de Dr. Marcos, "prestando solidariedade a toda essa situação". “De forma alguma eu nem agredi verbalmente [o prefeito de Pacoti], quanto mais fisicamente, que eu não tenho essa capacidade. Infelizmente, foi com o seu irmão”, reforçou.

O prefeito de Palmácia acrescentou que entregou o caso ao setor jurídico e que não detalhará os ataques que teriam sido feitos contra sua esposa. “Quem me conhece sabe da minha índole, da minha educação e da minha condução pacífica”, completou. Prefeito de Pacoti nega envolvimento e repudia fake news Após a repercussão, que insinuava uma briga entre os dois gestores, o prefeito de Pacoti divulgou uma nota na qual nega qualquer envolvimento em agressões. “Repudiar veementemente a recente circulação de informações e um vídeo que, de forma maldosa e politiqueira, tentam sugerir um suposto episódio de agressão física envolvendo minha pessoa e o prefeito de Palmácia, Marcondes”, escreveu.