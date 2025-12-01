Prefeito de Palmácia troca socos com irmão do prefeito de Pacoti

Prefeito de Palmácia troca socos e pontapés com irmão de prefeito de cidade vizinhaMarcondes relata confusão com irmão de Dr. Marcos após ataques contra sua esposa; prefeitos dizem manter amizade
O prefeito de Palmácia, Marcondes Barbosa (PT), envolveu-se em uma briga com o irmão do prefeito de Pacoti, Marcos Norjosa, conhecido como Dr. Marcos (PT). Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 1º, os gestores negaram atrito entre si.
Marcondes explicou que a situação ocorreu durante uma conversa com Michel, irmão de Dr. Marcos, após o que ele descreveu como "ataques pessoais" direcionados a sua família. A situação, conforme conta, aconteceu quando retornava de compromissos em Baturité.
Leia mais
“Eu parei em Pacoti para tomar um café e fui dialogar não com o Dr. Marcos, mas com o irmão dele, o senhor Michel, a respeito de alguns problemas pessoais, alguns ataques à honra da minha esposa, à honra da minha família”, declarou.
O prefeito de Palmácia afirma que tentou resolver a situação “de forma pacífica”, mas que a conversa escalou. “Fui ter uma conversa de homem para homem, de pai para pai de família. Infelizmente, acho que talvez por falta de equilíbrio emocional da outra parte, ele partiu para uma agressão física e eu tive que me resguardar”, disse.
Marcondes também relatou que sua esposa era alvo de ataques que motivaram a conversa com Michel. Segundo ele, Dr. Marcos insistia para que ela retornasse ao cargo que já havia ocupado no município.
“Para quem não sabe, a minha esposa é como se fosse uma filha para ele. Inclusive, o prefeito de Pacoti sempre me pedia para que a minha esposa voltasse a ser secretária em Pacoti. Eu dizia que não, que eu gostaria que a Clara ficasse em Palmácia, e que a fase dela em Pacoti já havia sido encerrada. Mas, devido a muita insistência do prefeito Dr. Marcos, que é um irmão para mim, um parceiro para mim, eu cedi", contextualizou.
"Eu disse ele que a Clara poderia retornar a Pacoti, mas, recentemente, infelizmente, após essa decisão, os ataques duplicaram, triplicaram tanto a mim quanto à honra da minha esposa. E para quem sabe que tudo tem um limite, né? E eu fui dialogar de forma pacífica, infelizmente houve um pequeno arranca rabo ali. Mas respeito demais toda a família do Dr. Marcos", continuou.
Na declaração, Marcondes conta ter recebido uma ligação de Dr. Marcos, "prestando solidariedade a toda essa situação". “De forma alguma eu nem agredi verbalmente [o prefeito de Pacoti], quanto mais fisicamente, que eu não tenho essa capacidade. Infelizmente, foi com o seu irmão”, reforçou.
O prefeito de Palmácia acrescentou que entregou o caso ao setor jurídico e que não detalhará os ataques que teriam sido feitos contra sua esposa. “Quem me conhece sabe da minha índole, da minha educação e da minha condução pacífica”, completou.
Prefeito de Pacoti nega envolvimento e repudia fake news
Após a repercussão, que insinuava uma briga entre os dois gestores, o prefeito de Pacoti divulgou uma nota na qual nega qualquer envolvimento em agressões.
“Repudiar veementemente a recente circulação de informações e um vídeo que, de forma maldosa e politiqueira, tentam sugerir um suposto episódio de agressão física envolvendo minha pessoa e o prefeito de Palmácia, Marcondes”, escreveu.
Dr. Marcos classificou o conteúdo como “absolutamente falso” e afirmou manter relação de “profunda amizade, respeito e parceria institucional” com Marcondes.
“É lamentável que, em um momento onde deveríamos estar focados no desenvolvimento e bem-estar de nossas cidades, alguns indivíduos optem por disseminar mentiras e fake news com o claro objetivo de desestabilizar e causar confusão”.
O prefeito de Pacoti disse que também acionou o jurídico. "Informo à população que, em relação às mentiras envolvendo meu nome e a divulgação dessas informações inverídicas, já estamos tomando as medidas judiciais cabíveis para a imediata remoção do conteúdo difamatório e a responsabilização dos envolvidos".
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente