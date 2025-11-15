Há 40 anos, 10 municípios do Ceará elegiam prefeitos pela 1ª vez

Praia de Redonda, no município de Icapuí / Crédito: AURELIO ALVES

Há 40 anos, a população de dez municípios cearenses recém-emancipados elegeram prefeitos pela primeira vez. Nessas cidades, o resultado dos pleitos mostrou que a coligação PMDB/PTB e o PFL saíram vitoriosos, com cinco prefeituras cada, garantindo o comando das administrações pelos três anos seguintes. No dia 15 de novembro de 1985, foram realizadas as primeiras eleições para prefeitos de capitais após o fim da ditadura militar. Na ocasião, os gestores de municípios recém-emancipados também foram escolhidos.

Leia mais Documentário conta a trajetória de Maria Luiza Fontenele, primeira prefeita de Fortaleza Sobre o assunto Documentário conta a trajetória de Maria Luiza Fontenele, primeira prefeita de Fortaleza Naquele mês, além de Fortaleza, dez municípios cearenses elegeram prefeitos pela primeira vez: Icapuí, Milhã, Paraipaba, Umirim e Varjota, onde o PMDB saiu vitorioso, e Amontada, Cruz, Forquilha, Itarema e Quixelô, localidades onde o PFL venceu. E não é só a eleição que completa 40 anos. Parte desses municípios se emancipou ainda em 1985 e também completou 40 anos de história. As cidades “mais velhas” da lista são Icapuí e Quixelô, emancipadas em 1984.

Amontada foi emancipada politicamente de Itapipoca em fevereiro de 1985 e elevada à categoria de município em 5 de fevereiro de 1985 por meio de plebiscito. Na eleição do mesmo ano, dois candidatos disputaram o pleito: José Agenor Henrique e José Abílio Bruno. De acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Agenor Henrique, do PFL, foi eleito com 7.894 votos, enquanto Abílio Bruno, da coligação PDS/PMDB, teve 3.266 votos. Além disso, 13 vereadores foram eleitos no Município.

Emancipado de Acaraú em 14 de janeiro de 1985 por plebiscito, o município de Cruz elegeu Jonas Muniz, do PFL, que recebeu 5.299 votos. Muniz venceu o candidato João Altevir de Freitas (PMDB/PTB), que recebeu 2.467 votos. O Município também elegeu 11 vereadores. Em Forquilha, desmembrado de Sobral em fevereiro de 1985, José Antônio Dias Carneiro, do PFL, foi eleito com 1.990 votos, derrotando Francisco Aldair Prado Vasconcelos, do PDS, com 1.834 votos, Francisco José Frota Prado, do PTB, com 1.443 votos, e Francisco Altanir Mendes de Mesquita, do PMDB, com 96 votos. Nove vereadores foram eleitos. Em Icapuí, emancipado de Aracati em 22 de janeiro de 1985, José Airton Felix Cirilo da Silva, então do PMDB/PFL, foi eleito com 2.412 votos, vencendo José Barreto Filho, do PDS, que recebeu 1.539 votos, e Raimundo Porto Rodrigues Reis, do PDT, que teve 31 votos. Sete vereadores foram eleitos.

Em Itarema, município desmembrado de Acaraú em 5 de fevereiro de 1985, José Stênio Rios, do PFL, foi eleito com 3.567 votos e o concorrente, Aristides Andrade Sales, recebeu 2.677 votos. Nove vereadores foram eleitos. O município de Milhã também se emancipou de Solonópole em fevereiro de 1985 e elegeu Josimar Rodrigues Silva (PMDB), vitorioso com 3.390 votos. O candidato Francisco Eudes de Oliveira (PFL) foi derrotado e registrou 2.447 votos. Nove vereadores também foram eleitos. Em Paraipaba, desmembrado de Paracuru em fevereiro do mesmo ano, José Gutemberg Meireles de Sousa (PMDB/PTB) foi eleito com 3.380 votos, vencendo Horlando da Silva Braga (PFL), com 2.911 votos. Nove vereadores foram eleitos no Município.

O primeiro prefeito eleito de Quixelô, município desmembrado de Iguatu no dia 2 de fevereiro de 1984, foi Marconi de Matos (PFL), com 4.474 votos. O candidato ao cargo derrotado na eleição foi Manoel Almino de Abreu (PMDB/PTB), que registrou 3.754 votos. Ao todo, nove vereadores foram eleitos. Separado de Uruburetama após a emancipação em fevereiro de 1985, Umirim elegeu Francisco Carlos Uchôa Sales (PMDB), com 4.179 votos, vencendo Antônio Ferreira de Sales Neto (PFL), que teve 2.348 votos. Nove vereadores foram eleitos na mesma eleição. Varjota se emancipou do município de Reriutaba também em 1985. A cidade elegeu Antônio Pires Ferreira como o primeiro prefeito, que recebeu 1.970 votos e disputou contra Francisco de Assis Magalhães Ramos, com 1.924 votos, e Marcos Nunes Neto, com 1.019 votos. Nove vereadores foram eleitos no pleito.