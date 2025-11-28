Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Projeto quer tornar crime aumento de preços antes da Black Friday

Projeto enviado à Câmara dos Deputados prevê detenção de até um ano e multas para lojas ou vendedores que aumentarem artificialmente os preços para simular descontos posteriormente
Autor Lorena Frota
Projeto apresentado na Câmara dos Deputados prevê a criminalização de aumentos propositais de preços antes do período de Black Friday, que geralmente acontece na última sexta-feira de novembro, para "simular descontos" posteriormente. O texto prevê a detenção de três meses a um ano, além de multa para estabelecimentos. 

O projeto de lei (PL) 5925/2025 enviado pelo deputado federal Lucas Abrahao (REDE-AP) altera a Lei nº 8.078 do Código de Defesa do Consumidor e tipifica como crime e infração administrativa o aumento artificial de preços para simular posterior desconto ou vantagem ao consumidor, e dá outras providências.

As autoridades responsáveis poderão determinar a suspensão das peças publicitárias enganosas, realizar correção de preços e fazer a restituição em dobro de valores pagos indevidamente. Além disso, a multa deve ser calculada de acordo com o porte econômico do fornecedor e da empresa segundo a extensão de dano ao consumidor. 

O texto acrescenta que a mesma pena pode ser aplicada a qualquer manipulação ou ocultação do histórico de preços do estabelecimento, o que pode induzir o consumidor à compra fraudulenta. Abrahao diz no projeto que a ideia é dificultar prática anualmente denunciada em comércios físicos e digitais durante o anúncio do "mês ou semana de descontos".

Além disso, o projeto defende que a penalidade pode ser dobrada quando a mesma prática fraudulenta for aplicada a bens essenciais (saúde, alimentos e higiene), em períodos de grande demanda comercial, como datas comemorativas e em compras digitais por plataformas ou marketplace.

A proposta foi protocolada no último dia 19 e posteriormente foi encaminhada para a Comissão de Defesa do Consumidor (CDC). No último dia 26, foi designada a relatoria na comissão, que ficará a cargo da deputada Gisela Simona (UNIÃO-MT).

