Projeto quer tornar crime aumento de preços antes da Black Friday

Aumento de preços antes da Black Friday pode se tornar crime / Crédito: FÁBIO LIMA

Projeto apresentado na Câmara dos Deputados prevê a criminalização de aumentos propositais de preços antes do período de Black Friday, que geralmente acontece na última sexta-feira de novembro, para "simular descontos" posteriormente. O texto prevê a detenção de três meses a um ano, além de multa para estabelecimentos. O projeto de lei (PL) 5925/2025 enviado pelo deputado federal Lucas Abrahao (REDE-AP) altera a Lei nº 8.078 do Código de Defesa do Consumidor e tipifica como crime e infração administrativa o aumento artificial de preços para simular posterior desconto ou vantagem ao consumidor, e dá outras providências.