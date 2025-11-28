Brasil condena golpe militar em Guiné-Bissau

Fachada do Palácio do Itamaraty em Brasília / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Itamaraty divulgou uma nota oficial com a posição do Governo Brasileiro sobre o golpe militar na Guiné-Bissau, no último dia 26. No comunicado oficial o ministério disse considerar “arbitrária” a suspensão do pleito popular e a tomada do poder pelas Forças Armadas, lamentando o ocorrido. Ex-colônia portuguesa, Guiné Bissau tem um relacionamento especial com o Brasil por causa do passado comum e dos vínculos culturais. A eleição para escolha do novo presidente e que renovaria o Legislativo do país, aconteceu no último domingo, 23, e tinha a divulgação dos resultados prevista para ocorrer até a última quinta-feira, 27.

Ainda no posicionamento oficial, o Itamaraty disse que a embaixada brasileira no país está à disposição dos brasileiros que residem no território podendo ser feito o contato por meio de e-mail ou telefone. Na quarta-feira, 26, militares utilizaram a emissora de televisão pública para comunicar a tomada do poder. Denis N´Canha, general chefe da Casa militar presidencial disse no comunicado que um "Alto Comando para a Restauração da Ordem, composto por todos os ramos das Forças Armadas", assumiria o poder “até segunda ordem”. O presidente do país e outros políticos foram presos por forças militares. Segundo os militares da Guiné-Bissau, o golpe teria o objetivo de “garantir a segurança nacional e também restaurar a ordem". O Secretário Geral da Nações Unidos (ONU), António Guterres, pediu em comunicado oficial “respeito à lei”, prometendo continuar a acompanhar de perto a situação.