Brasil condena golpe militar em Guiné-Bissau dias antes do resultado das eleições presidenciaisMilitares tomaram o poder antes da divulgação do resultado oficial da eleição presidencial realizada no último dia 23
O Itamaraty divulgou uma nota oficial com a posição do Governo Brasileiro sobre o golpe militar na Guiné-Bissau, no último dia 26. No comunicado oficial o ministério disse considerar “arbitrária” a suspensão do pleito popular e a tomada do poder pelas Forças Armadas, lamentando o ocorrido.
Ex-colônia portuguesa, Guiné Bissau tem um relacionamento especial com o Brasil por causa do passado comum e dos vínculos culturais. A eleição para escolha do novo presidente e que renovaria o Legislativo do país, aconteceu no último domingo, 23, e tinha a divulgação dos resultados prevista para ocorrer até a última quinta-feira, 27.
Ainda no posicionamento oficial, o Itamaraty disse que a embaixada brasileira no país está à disposição dos brasileiros que residem no território podendo ser feito o contato por meio de e-mail ou telefone.
Na quarta-feira, 26, militares utilizaram a emissora de televisão pública para comunicar a tomada do poder. Denis N´Canha, general chefe da Casa militar presidencial disse no comunicado que um "Alto Comando para a Restauração da Ordem, composto por todos os ramos das Forças Armadas", assumiria o poder “até segunda ordem”.
O presidente do país e outros políticos foram presos por forças militares.
Segundo os militares da Guiné-Bissau, o golpe teria o objetivo de “garantir a segurança nacional e também restaurar a ordem". O Secretário Geral da Nações Unidos (ONU), António Guterres, pediu em comunicado oficial “respeito à lei”, prometendo continuar a acompanhar de perto a situação.
Leia a nota na integra:
O Governo brasileiro recebe, com preocupação, a declaração do “Alto Comando Militar para a Restauração da Segurança Nacional e da Ordem Pública” em que afirma haver assumido o poder na República da Guiné-Bissau.
O Brasil lamenta a suspensão arbitrária das eleições legislativas e presidenciais e apela a todas as forças políticas da Guiné-Bissau que busquem a via do diálogo pacífico com vistas ao retorno à ordem constitucional.
A Embaixada do Brasil em Bissau permanece à disposição para prestar assistência aos cidadãos brasileiros no país por meio do telefone do plantão consular: +245 955 488 248.
