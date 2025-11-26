Militares dão golpe em Guiné-Bissau e prendem presidente

O brigadeiro-general Denis N'Canha (ao centro), chefe do gabinete militar da presidência, concede entrevista coletiva no Estado-Maior das Forças Armadas em 26 de novembro de 2025, após golpe de Estado / Crédito: PATRICK MEINHARDT / AFP

Os militares de Guiné-Bissau anunciaram, nesta quarta-feira (26), que tomaram o "controle total do país", detiveram o presidente em fim de mandato e suspenderam o processo eleitoral em andamento após o pleito de domingo. Situado na África Ocidental, Guiné-Bissau já sofreu quatro golpes de Estado desde a sua independência de Portugal em 1974, além de uma série de tentativas golpistas.

Ao meio-dia desta quarta (9h em Brasília), foram ouvidos disparos nas imediações do palácio presidencial na capital Bissau, e homens vestidos com uniformes militares tomaram o controle da principal via que leva a essa residência. À tarde, o general Denis N'Canha, chefe da casa militar da presidência, anunciou, na sede do Estado-Maior, que um "Alto Comando para a restauração da ordem, composto por todos os ramos do Exército" havia tomado "o controle do país até novo aviso", de acordo com jornalistas da AFP presentes no local. Uma fonte oficial do Exército indicou à AFP que o presidente em fim de mandato, Umaro Sissoco Embaló, foi detido nesta quarta "na carceragem do quartel-general". Outra fonte militar confirmou a prisão do presidente Embalo junto com o "chefe do Estado-Maior e o ministro do Interior".