AO VIVO: Congresso derrota Lula e derruba vetos sobre licenciamento ambiental

Congresso derrota Lula e derruba vetos ao licenciamento ambiental / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta sexta-feira, 28, destaca a forte derrota do governo no Congresso, que derrubou os vetos do presidente Lula (PT) e flexibilizou pontos centrais das regras de licenciamento ambiental no País. A edição de hoje também aprofunda os impactos políticos do episódio e acompanha as novidades sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na sede da Polícia Federal. A derrubada dos vetos ocorreu em uma sessão marcada por articulação intensa do Legislativo. Com 96 votos da base de Lula no Senado favoráveis à derrubada, o Congresso aprovou trechos que facilitam a liberação de grandes obras e reduzem exigências ambientais — movimento que levou entidades e setores da sociedade civil a falar em “retrocesso”.

Em meio à crise, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil), afirmou que a decisão representaria uma “necessidade institucional”, enquanto parlamentares governistas criticaram a amplitude da mudança e alertaram para riscos ao meio ambiente.

O programa também repercute o clima tenso no Senado. A relação entre Alcolumbre e o indicado de Lula ao STF, Jorge Messias, ganha novo capítulo após o senador ameaçar uma votação-relâmpago para barrar a indicação. Messias, por sua vez, intensificou a busca por apoio político ao receber sinalizações favoráveis no STF e ao tentar reverter a resistência no Senado, especialmente após o PSD indicar apoio parcial ao seu nome.

Além disso, O POVO News atualiza informações sobre a prisão de Jair Bolsonaro. O ex-presidente passou por nova avaliação médica após apresentar outra crise de soluço e chegou a ser medicado por agentes da Polícia Federal. Também serão detalhados os relatos da audiência de custódia, marcada por questões de saúde e uso de medicamentos.