STF: ministros indicados por Bolsonaro pedem apoio a Messias

Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro ao STF. / Crédito: Divulgação/TRF1 | Divulgação/Redes Sociais

Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cortejaram senadores em busca de apoio à indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União, nome indicado por Lula para assumir a vaga no Supremo deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Os dois magistrados ligaram para cinco senadores pedindo votos favoráveis na sabatina marcada para 10 de dezembro; a data foi definida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que apoiava a indicação do senador Rodrigo Pacheco para o posto. Messias corre contra o tempo para convencer parlamentares a votarem a favor dele.

Marques e Mendonça têm intensificado contatos com senadores da oposição, naturalmente mais resistentes à indicação de Messias, pela proximidade dele com o presidente Lula e com o PT. O ministro Mendonça teria abordado cerca de cinco senadores da oposição que apoiaram a indicação dele, em 2021. As informações são da jornalista Camila Turtelli, do O Globo. O ministro alegou aos senadores que Messias era um nome “técnico” e “religioso” não sendo um “militante”. Segundo os senadores, a entrada de Messias na composição da corte não significaria avanço do governo sobre o Judiciário, pois a trajetória do atual AGU seria suficiente para considerá-lo independente. A ofensiva dos ministro acontece em meio ao desagrado de Alcolumbre com a escolha de Lula. A escolha do presidente da República contrariando a vontade dos senadores criou uma rusga e ares de inquietação para a sabatina e eventual aprovação do nome de Messias. Senadores integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, do Senado, procuram ainda tentam mudar a data sabatina de Messias, pressionando o presidente da CCJ.