Irmão de Michelle Bolsonaro deixa governo Tarcísio de Freitas para articular campanha de 2026

Autor Agência Estado
Irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Diego Torres, deixou o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quarta-feira, 26. A exoneração, que ainda será publicada no Diário Oficial do Estado, ocorreu a pedido do próprio Diego, que agora deve ajudar a estruturar a campanha de Tarcísio - seja para a reeleição ou Presidência.

Desde 2023, Diego atuava como assessor especial do governador e era considerado um dos auxiliares mais próximos de Tarcísio. Ele era responsável principalmente pela interlocução com a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), também funcionava como ponte entre o governador e a família Bolsonaro.

A pessoas próximas, Diego afirmou que decidiu deixar o cargo para organizar projetos pessoais na área de comunicação e para ajudar a estruturar a campanha do governador no ano que vem. Ele nega qualquer desgaste com Tarcísio.

Diego cogitou deixar o governo em outras ocasiões, alegando que estava cansado. Agora, avaliou que o fim do ano seria um momento adequado para a mudança.

Um interlocutor de Tarcísio disse que no momento Diego precisa dar apoio à irmã. Com a saída do governo, acrescenta, ele terá mais liberdade para ajudar Michelle a estruturar uma candidatura, seja a senadora pelo Distrito Federal ou como parte de uma chapa presidencial - como candidata a presidente ou vice.

