Trânsito em julgado: STF pode voltar atrás no caso Bolsonaro?

￼BOLSONARO diante de Alexandre de Moraes, durante interrogatório / Crédito: EVARISTO SA / AFP

A declaração de trânsito em julgado da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — 27 anos e três meses de prisão por envolvimento na trama golpista — significa que a decisão se tornou definitiva no processo em que foi proferida, fechando a porta para recursos nas vias ordinárias. Ainda assim, no sistema jurídico brasileiro, sentenças definitivas podem ser revistas em hipóteses excepcionais, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de ações rescisórias ou mudanças de entendimento da própria Corte.

A discussão sobre essas possibilidades reacende o debate sobre os limites da “coisa julgada” e remete ao caso mais emblemático de reversão recente: a anulação das condenações do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O precedente Lula e a possibilidade de revisão Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou todas as condenações impostas a Lula no âmbito da Operação Lava Jato, decisão confirmada posteriormente pelo plenário do STF. A revisão não tratou de inocência ou de mérito, mas da incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba: entendeu-se que os casos do tríplex e do sítio de Atibaia não tinham relação direta com desvios na Petrobras, que fundamentavam a jurisdição da Lava Jato na capital paranaense. A partir disso, os processos foram remetidos a outras jurisdições, e Lula recuperou seus direitos políticos. A conjuntura jurídica e institucional também teve papel relevante. A Vaza Jato, série de reportagens publicadas pelo The Intercept, revelou conversas de Telegram indicando atuação coordenada entre o então juiz Sergio Moro e procuradores e fortaleceu a avaliação de que havia vícios processuais profundos, contribuindo para o alinhamento do STF em favor da anulação.

Para que houvesse uma anulação semelhante, a defesa teria de sustentar que o próprio STF ou o TSE seriam incompetentes para julgá-lo, o que não tem amparo no debate jurídico atual. Vias possíveis de reversão Mesmo após o trânsito em julgado, a defesa de Bolsonaro ainda dispõe de instrumentos excepcionais, embora de difícil acolhimento: Ação rescisória : permite pedir a anulação de decisão definitiva, mas é admitida em hipóteses restritas e raramente prospera no STF.

: permite pedir a anulação de decisão definitiva, mas é admitida em hipóteses restritas e raramente prospera no STF. Mudança de entendimento do próprio Supremo: o tribunal pode, em tese, alterar sua posição sobre determinados temas e aplicar esse novo entendimento a casos já transitados em julgado. Foi assim que se formou o ambiente que permitiu revisar decisões da Lava Jato. Essas vias existem, mas dependem de circunstâncias jurídicas e políticas específicas.

Limites recentes impostos pelo STF ao alcance das revisões Nos últimos anos, o STF aprovou regras que restringem de maneira inédita a possibilidade de voltar atrás em decisões definitivas: Limite de cinco anos para efeitos retroativos O Supremo estabeleceu que, mesmo que uma decisão definitiva seja rescindida, os efeitos retroativos não podem ultrapassar cinco anos contados do ajuizamento da ação rescisória. Prazo ampliado para propor rescisória O prazo passou a ser de dois anos a partir de um novo entendimento vinculante do tribunal — mas sempre com o limite de cinco anos para efeitos passados.