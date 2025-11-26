Elmano e Evandro materializam aliança com plano de investimentos

Cerimônia de entrega da reforma da Praça do Ferreira e lançamento do programa FORtaleCE, uma parceria entre os governos Evandro e Elmano / Crédito: FCO FONTENELE

O Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza oficializaram nesta quarta-feira, 26, o lançamento de um programa que materializa uma das principais promessas da campanha do hoje prefeito Evandro Leitão (PT): a pretensão de que o alinhamento entre os Executivos estadual e municipal traria benefícios para a Capital. O anúncio ocorreu durante a entrega da revitalização da Praça do Ferreira, no Centro. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito apresentaram o programa FORtaleCE, que prevê investimentos de R$ 4,5 bilhões em áreas como educação, saúde, mobilidade urbana e infraestrutura na capital cearense, sendo mais de R$ 3 bilhões advindos do Estado e R$ 1 bilhão, do Município.

O agora tucano, inclusive, não foi citado nominalmente durante o evento, mas foi lembrado nos discursos. "Quando eu assumi a Prefeitura de Fortaleza no início deste ano, todos vocês sabem como é que estava a saúde de Fortaleza, onde o ex-gestor irresponsavelmente deixou de pagar, durante cinco meses do ano passado, organizações sociais, cooperativas e profissionais da saúde, faltando médicos, faltando remédios nos postos de saúde", começou Evandro. Elmano, em dado momento, disse ter notado no público "uma companheirinha que estava segurando uma bandeira que tinha um 13 da campanha da eleição passada". E concluiu: "Como valeu a pena ir para rua e pedir: ‘vote no 13, vote em Evando Leitão’". O governador também lembrou que, durante a campanha, "reclamavam da falta de remédio, do posto que estava em tempo de cair na cabeça do povo, do IJF [Instituto Dr. José Frota] que faltava comida para o paciente". Emendou dizendo que, agora, Evandro "já fez aumentar o número de cirurgias". "E para minha alegria, eu fui lá com ele".

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ao tratar da reforma de hospitais, Elmano afirmou que "o Hospital da Mulher foi criado para as mulheres e depois virou um hospital que lá tinha paciente mulher e paciente homem. E, a partir de agora, com esse prefeito, o Hospital da Mulher é das mulheres de Fortaleza". O chefe do Executivo cearense ainda parabenizou Evandro "por unir a Cidade", destacando que o chefe do Executivo municipal "recebe o presidente da CDL [Câmara de Dirigentes Lojistas], lojistas, vereadores, a população; o pedido para que a Praça do Ferreira volte a ser bonita como o povo de Fortaleza merece". O prefeito, por sua vez, ressaltou que, "se não fosse a sensibilidade do governador Elmano, juntamente com a sua secretária de Saúde, Tânia [Mara Coelho], a saúde de Fortaleza tinha parado". Em outro momento, Evandro afirmou que eles estão "fazendo diversos outros resgates da cidade de Fortaleza, tudo isso graças à parceria" com o Governo do Estado.