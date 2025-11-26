AO VIVO: Bolsonaro cumprirá pena na sede da Polícia Federal

STF confirma prisão de Bolsonaro e define cumprimento de pena na sede da PF / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 26, destaca a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que encerrou o processo do 8 de janeiro e confirmou, por unanimidade, a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apontado como líder do núcleo golpista investigado.

A condenação marca um momento inédito na história republicana: militares e aliados civis do ex-presidente foram sentenciados por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado, com parte deles já recolhida à prisão. O STF também definiu que Bolsonaro cumprirá pena na carceragem da Polícia Federal, em Brasília, onde já foi autorizada alimentação especial devido ao estado de saúde.



Nos bastidores, a decisão provocou intensa reação política. Aliados do ex-presidente afirmam que ele poderá pedir progressão de regime após quatro anos, enquanto parlamentares próximos ao bolsonarismo articulam propostas para rever trechos da legislação usada nas condenações. Entre eles, destaca-se o senador Carlos Viana (Podemos), que já anunciou um projeto para alterar pontos da lei que embasou as punições.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passou a criticar a condenação, prometendo articular apoios para uma eventual anistia — iniciativa vista com grande resistência no Judiciário.

Outro ponto que entra em análise é o impacto da condenação sobre as Forças Armadas. Militares sentenciados enfrentarão julgamento no Superior Tribunal Militar (STM), que pode levar à perda de patente, aprofundando ainda mais o desgaste da instituição.

Assista

