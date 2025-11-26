A relação entre tornozeleiras eletrônicas e o Homem-Aranha

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente no último sábado 22, após tentar violar tornozeleira eletrônica / Crédito: Wilton Junior/Estadão CONTEÚDO

As circunstâncias que levaram à prisão preventiva de Jair Bolsonaro no último sábado (22/11) lançaram luz sobre um adereço que nos últimos 15 anos que se tornou uma peça-chave no Judiciário brasileiro e involuntariamente de parte da política. Em detenção domiciliar desde agosto e condenado a mais de 27 anos de prisão por liderar uma trama golpista, o ex-presidente acabou tendo a prisão preventiva decretada no fim de semana após uma violar com um ferro de solda a tornozeleira eletrônica que vem usando nos últimos quatro meses.

O vídeo em que a diretora-adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do DF examina o aparelho todo derretido e conversa com o "Seu Jair”, como ela chama o ex-presidente, viralizou em poucas horas. Assista ao vídeo: Preso ao corpo de Bolsonaro como medida cautelar, o equipamento monitora a movimentação e comportamento de suspeitos e criminosos condenados. A tornozeleira eletrônica também vem sendo presença recorrente no noticiário brasileiro ao longo da última década, com vários representantes da classe política obrigados pela Justiça a exibir (ou esconder) o aparelho atrelado às canelas. Bolsonaro também não é o único ex-presidente a usar o equipamento. Em Alagoas o ex-presidente Fernando Collor, condenado por corrupção, vem cumprindo sua pena em prisão domiciliar acompanhando pelo equipamento.

Love contaria à época que uma das inspirações para a criação do aparelho veio de uma das histórias em quadrinhos do Homem-Aranha em que o super-herói é obrigado por um vilão a usar um bracelete capaz de indicar sua localização em tempo real. Satisfeito com o protótipo desenvolvido em parceria com um engenheiro, a partir de 1983 o juiz Love passa a aplicar o monitoramento remoto na sentença de condenados de baixa periculosidade em prisão domiciliar ou em liberdade condicional. Mas a experiência foi logo abortada pelas autoridades estaduais, temerosas das implicações constitucionais que a novidade poderia acarretar, dada a inexistência de legislação sobre o tema. Apesar disso, antes do final da década a ideia passou a ser finalmente aceita pelo sistema judiciário dos EUA.