Bolsonaro na Superintendência da PF, onde está preso,recebe Michelle Bolsonaro

A imagem do fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão , mostra Bolsonaro de pé, com expressão séria.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pôde ser visto na tarde deste domingo, 23, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, ao se despedir da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo onde ele cumpre prisão preventiva.

Michelle Bolsonaro chegou ao local às 15h e deixou o prédio pouco antes das 17h, horário máximo determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao autorizar a visita.

Além de Michelle, o ex-presidente recebeu a visita de médicos ao longo do dia e participou da audiência de custódia que manteve a prisão preventiva.

Bolsonaro foi preso no sábado, 22, por risco de fuga. A decisão de Moraes aponta que a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), poderia causar tumulto e facilitar uma evasão.

Além disso, Bolsonaro confessou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro quente de soldar. À Justiça, o ex-presidente alegou "paranoia" e "alucinação" após misturar dois tipos de medicamento.