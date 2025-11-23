Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsonaro na Superintendência da PF, onde está preso,recebe Michelle Bolsonaro

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ex-presidente Jair Bolsonaro pôde ser visto na tarde deste domingo, 23, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, ao se despedir da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que foi visitá-lo onde ele cumpre prisão preventiva.

A imagem do fotógrafo Wilton Júnior, do Estadão, mostra Bolsonaro de pé, com expressão séria.

Michelle Bolsonaro chegou ao local às 15h e deixou o prédio pouco antes das 17h, horário máximo determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ao autorizar a visita.

Além de Michelle, o ex-presidente recebeu a visita de médicos ao longo do dia e participou da audiência de custódia que manteve a prisão preventiva.

Bolsonaro foi preso no sábado, 22, por risco de fuga. A decisão de Moraes aponta que a vigília convocada pelo filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), poderia causar tumulto e facilitar uma evasão.

Além disso, Bolsonaro confessou ter danificado a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro quente de soldar. À Justiça, o ex-presidente alegou "paranoia" e "alucinação" após misturar dois tipos de medicamento.

A Primeira Turma do Supremo decide nesta segunda-feira, 24, se mantém ou revoga a prisão.

