PGR deu parecer às 1h25 e não se opôs à prisão de Bolsonaro por 'gravidade de novos fatos'

Relatórios da PF e manifestação da PGR reforçam os elementos considerados por Moraes ao determinar a prisão preventiva do ex-presidente

"Diante da urgência e gravidade dos novos fatos apresentados, a Procuradoria-Geral da República não se opõe à providência indicada pela Autoridade Policial", anotou Gonet.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deu seu parecer sobre o pedido da Polícia Federal para prender preventivamente o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) à 1h25min deste sábado, 22. Em documento de uma página, o PGR diz "não se opor" à medida requerida pela PF.

A frase foi reproduzida também no despacho em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do ex-chefe do Executivo.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após o Supremo Tribunal Federal ser comunicado sobre uma violação de sua tornozeleira eletrônica e considerar que havia risco de fuga com a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), em apoio ao pai.

Ao determinar a custódia preventiva, Moraes ordenou a disponibilização de atendimento médico em tempo integral ao ex-presidente, em regime de plantão. Bolsonaro ficará custodiado em uma Sala na Superintendência da Polícia Federal em Brasília.

Relatório da PF e novos registros sustentam a decisão do STF

Moraes justifica a prisão com base na violação da tornozeleira eletrônica por Bolsonaro às 0h08min deste sábado, o que, segundo o ministro, indica “intenção de romper para garantir êxito em sua fuga”. Também pesou a convocação feita por Flávio Bolsonaro de uma vigília religiosa em frente à residência do pai, considerada pelo magistrado como "potencial estratégia para tumultuar e facilitar a fuga".

