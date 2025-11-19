AO VIVO: PL Antifacção é aprovado após disputas entre governo e oposição

AO VIVO: PL Antifacção é aprovado após disputas entre governo e oposiçãoAprovada na noite desta terça-feira, 18, a proposta de atuação contra organizações criminosas deve seguir ao Senado após seis versões apresentadas pelo relator da oposição, Guilherme Derrite (PP-SP)
Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 19, repercute a aprovação do Projeto de Lei Antifacção após seis versões do relator, Guilherme Derrite (PP-SP), e desacordos entre a base do governo Lula e oposição. A proposta foi aprovada na noite de ontem, 18, e deve seguir para o Senado.
O texto base do projeto antifacção foi aprovado com 370 votos a favor e 110 contra. Três deputados federais cearenses votaram contra o projeto, sendo eles: José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins, todos do Partido dos Trabalhadores (PT). Outros 19 deputados do Ceará votaram a favor, dentre eles Aj Albuquerque (PP), Célio Studart (PSD) e Júnior Mano (PSB).
A versão aprovada cria novos crimes, amplia poderes de investigação e prevê penas de 20 a 40 anos para crimes cometidos por facções consideradas "ultraviolentas". A medida de equiparar os grupos cirminosos com grupos terroristas não permaneceu na versão final, após críticas da base e de especialistas da segurança pública.
O PL foi enviado ao Congresso pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro, mas a relatoria do foi destinada a um deputado da oposição, Guilherme Derrite, do Progressitas. O Ministério da Justiça, elaborou o projeto e acelerou o envio à Câmara após a operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos.
*com informações da BBC News Brasil
