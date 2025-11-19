AO VIVO: PL Antifacção é aprovado após disputas entre governo e oposição

PL Antifacção é aprovado em sua sexta versão sem medidas contra terrorismo / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quarta-feira, 19, repercute a aprovação do Projeto de Lei Antifacção após seis versões do relator, Guilherme Derrite (PP-SP), e desacordos entre a base do governo Lula e oposição. A proposta foi aprovada na noite de ontem, 18, e deve seguir para o Senado. O texto base do projeto antifacção foi aprovado com 370 votos a favor e 110 contra. Três deputados federais cearenses votaram contra o projeto, sendo eles: José Airton, José Guimarães e Luizianne Lins, todos do Partido dos Trabalhadores (PT). Outros 19 deputados do Ceará votaram a favor, dentre eles Aj Albuquerque (PP), Célio Studart (PSD) e Júnior Mano (PSB).

