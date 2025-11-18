"Todes": Lula sanciona lei que veta linguagem neutra em governos

A Lei nº 15.263/2025 cria a “ Política Nacional de Linguagem Simples ”, que tem como objetivo garantir uma comunicação mais clara, direta e acessível com a população, aumentando a participação social e o direito à informação. Não serão mais utilizadas nos documentos oficiais públicos palavras como “elu” e “todes” .

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que proíbe a utilização de linguagem neutra na administração pública. Medida é válida para os poderes da União e dos entes federativos (estados, municípios e o Distrito Federal). A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última segunda-feira, 17.

A legislação define padrões a serem seguidos pelos órgãos públicos em formulários, comunicação oficial, serviços e outros tipos de conteúdo direcionados à população.

Com isso, fica posta a obrigação de: “Não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e ao Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, promulgado pelo Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008”, destaca trecho da lei.

O texto também prevê técnicas específicas para a redação de documentos públicos, com uso de frases curtas e ordem direta; além disso, recomenda que se evitem frases intercaladas e o uso de substantivos no lugar de verbos. A lei propõe que o entendimento da informação seja mais claro para todas as pessoas, diminuindo o tempo e a dificuldade de compreensão.

“A medida marca um avanço histórico na relação entre Estado e sociedade, ao colocar no centro das políticas públicas a compreensão das cidadãs e dos cidadãos, inclusive pessoas com deficiência e comunidades tradicionais. Além de facilitar o acesso, a política reduz custos administrativos, diminui retrabalho, melhora a qualidade do atendimento e fortalece a transparência ativa”, diz trecho da divulgação no site oficial do Governo Federal.