Professora é demitida após ser gravada explicando linguagem neutra

Uma professora de português foi demitida após ser filmada explicando linguagem neutra para os alunos. Ela lecionava para turmas do ensino fundamental em uma escola particular em Videira, Santa Catarina. No vídeo divulgado, ela explica o uso do pronome “todes”.

Procurada, a escola não revelou explicitamente o motivo de demitir a professora, segundo O Globo. Ainda, eles informaram que todas as informações já foram repassadas para as famílias dos estudantes.

