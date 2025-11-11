Hugo Motta diz que Câmara não vai permitir que PF perca prerrogativas com o PL Antifacção

Hugo Motta presidente da Câmara dos Deputados / Crédito: Marina Ramos/Ag, Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não vai permitir perda de prerrogativas da Polícia Federal e risco à soberania nacional por parte do projeto de lei de combate às facções criminosas, relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP). Motta também disse que deve se encontrar com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ainda nesta terça-feira, 11, para discutir o texto, cujo original foi proposto pelo governo federal.