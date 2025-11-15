1ª turma do STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) / Crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou neste sábado, 15, para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu por coação e tentativa de interferir em julgamento que condenou o seu pai Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por trama golpista. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Com o voto da ministra, a 1ª Turma do STF decidiu por unanimidade tornar o parlamentar réu para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Acompanharam o voto de Alexandre de Moraes os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. A análise da ação será até o dia 25 de novembro.