Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

1ª turma do STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade

1ª turma do STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade

O deputado federal é acusado e investigado por tentar interferir em processo em que o seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi condenado por tentativa de golpe
Autor Guilherme Gonsalves
Autor
Guilherme Gonsalves Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou neste sábado, 15, para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu por coação e tentativa de interferir em julgamento que condenou o seu pai Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por trama golpista.

Com o voto da ministra, a 1ª Turma do STF decidiu por unanimidade tornar o parlamentar réu para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Acompanharam o voto de Alexandre de Moraes os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. A análise da ação será até o dia 25 de novembro.

Com a decisão, o próximo passo será a abertura de uma ação penal contra o deputado. Durante a instrução do processo, ele poderá indicar testemunhas, apresentar provas de inocência e pedir diligências específicas que sejam interessantes para sua defesa.

Leia mais

Investigação de coação por Eduardo Bolsonaro

Em setembro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR no inquérito que apurou a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão de vistos de ministros do governo federal e ministros da Corte. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal (PF) que indiciou o parlamentar.

Eduardo deixou o Brasil em fevereiro deste ano e está nos Estados Unidos. O parlamentar pediu licença do mandato de 120 dias. Desde dia 20 de julho, quando a licença terminou, o deputado não comparece às sessões.

Leia mais

Com Agência Brasil e Agência Estado

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

stf eduardo bolsonaro jair bolsonaro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar