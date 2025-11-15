1ª turma do STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidade

1ª turma do STF torna Eduardo Bolsonaro réu por unanimidadeO deputado federal é acusado e investigado por tentar interferir em processo em que o seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi condenado por tentativa de golpe
A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia votou neste sábado, 15, para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) réu por coação e tentativa de interferir em julgamento que condenou o seu pai Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão por trama golpista.
Com o voto da ministra, a 1ª Turma do STF decidiu por unanimidade tornar o parlamentar réu para receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Acompanharam o voto de Alexandre de Moraes os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino. A análise da ação será até o dia 25 de novembro.
Com a decisão, o próximo passo será a abertura de uma ação penal contra o deputado. Durante a instrução do processo, ele poderá indicar testemunhas, apresentar provas de inocência e pedir diligências específicas que sejam interessantes para sua defesa.
Leia mais
Investigação de coação por Eduardo Bolsonaro
Em setembro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela PGR no inquérito que apurou a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão de vistos de ministros do governo federal e ministros da Corte. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal (PF) que indiciou o parlamentar.
Eduardo deixou o Brasil em fevereiro deste ano e está nos Estados Unidos. O parlamentar pediu licença do mandato de 120 dias. Desde dia 20 de julho, quando a licença terminou, o deputado não comparece às sessões.
Leia mais
-
Eduardo Bolsonaro reage à análise de denúncia no STF e acusa Corte de 'gambiarra jurídica'
-
STF julga denúncia contra Eduardo Bolsonaro; quais os possíveis cenários
-
Governador bolsonarista chama Eduardo Bolsonaro de "louco" e diz que ele está "falando bobagem"
-
Eduardo Bolsonaro compartilha postagem que acusa Nikolas de atuar para "se livrar do Bolsonaro"
Com Agência Brasil e Agência Estado
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente