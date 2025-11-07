Governador bolsonarista chama Eduardo Bolsonaro de 'louco' e diz que ele está 'falando bobagem'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), chamou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "louco" e afirmou que o parlamentar está "falando merda lá nos Estados Unidos". "Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do [presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado", disparou o governador.

"Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos", completou. Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos desde o início deste ano e, de lá, tem feito declarações sobre a política brasileira. Além disso, o deputado acumula faltas nas sessões da Câmara dos Deputados. A reação de Mauro Mendes ocorreu após ser questionado sobre um vídeo em que o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chama o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de "candidato do sistema". "O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, que gostaria que fosse eleito porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto em prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social por conta desse projeto", afirmou Eduardo em vídeo publicado em seu canal no YouTube.