Saúde é prioridade das emendas para o orçamento de 2026

Saúde é prioridade das emendas para o orçamento de 2026Educação agricultura e segurança pública são outros setores contemplados
A bancada federal do Ceará definiu a saúde como prioridade das emendas parlamentares coletivas para 2026. Dos R$ 415 milhões, cerca de R$ 376 milhões serão voltados para o setor. O coordenador, deputado federal Domingos Neto (PSB), afirmou que o grupo entrou em consenso rapidamente.
"Esse ano talvez tenha sido um dos mais tranquilos para definir as emendas. Definimos que mais de R$ 376 milhões dos R$ 415 milhões disponíveis serão para a saúde. Mais uma vez a bancada do Ceará decide que a saúde é uma prioridade, atendendo ao pleito do governador Elmano de Freitas e do prefeito Evandro Leitão”, afirmou o deputado.
Na reunião da bancada na semana passada, o chefe do Poder Executivo estadual pediu R$ 200 milhões para a saúde e o gestor da Capital solicitou R$ 75 milhões para o Instituto Dr. José Frota (IJF).
A educação também receberá recursos da bancada. R$ 12 milhões serão investidos no setor, enquanto R$ 19 milhões serão direcionados ao desenvolvimento agrário para a Embrapa e também para o desenvolvimento regional.
Segundo Domingos Neto, a segurança pública no Estado também será contemplada. “Mais de 8 milhões vão para a segurança pública. A ação pode atender desde os Bombeiros, a Polícia Militar até as guardas municipais. Parte desse recurso da segurança também será para a Polícia Rodoviária Federal, que sempre foi uma instituição atendida pela bancada federal e nós vamos continuar a obra em andamento na PRF”, disse.
Emendas de bancada por área:
- Saúde: R$ 376.236.131
- Educação: R$ 12.135.322
- Integração e Agricultura: R$ 19.110.806
- Segurança Pública: R$ 8.275.806