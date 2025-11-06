Domingos Neto vê PSD como 3ª força e quer vaga na chapa em 2026

Deputado federal Domingos Netos participou do Fórum do Judiciário para a Saúde / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O deputado federal Domingos Neto (PSD-CE) afirmou enxergar o PSD como a terceira força política do Ceará e acredita que a sigla terá espaço na chapa majoritária da base governista em 2026. O parlamentar também confirmou que o humorista Tiririca, deputado federal por São Paulo, pretende disputar uma vaga na Câmara, pelo Ceará, nas próximas eleições. Coordenador da bancada federal cearense no Congresso, Domingos disse ao O POVO ver com naturalidade a presença do partido na aliança governista, a exemplo do que ocorreu nas eleições municipais de 2024, quando o PSD integrou a chapa com o PT e que elegeu a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), irmã do deputado.

O deputado segue a argumentação, apontando que Tiririca "venceu na vida e agora volta para o que era um sonho dele, de poder voltar pro Ceará com desejo de agora fazer um mandato defendendo os interesses do povo do Ceará", O deputado chegou a brincar dizendo que, até o fim de 2026, o Ceará terá em Tiririca um “23º deputado” do Estado. “O desejo dele é de ser pré-candidato a deputado federal, dessa vez pelo Estado do Ceará e pelo PSD”, confirmou. Novas filiações em vista Questionado sobre possíveis novas adesões ao partido, Domingos evitou dar detalhes, mas admitiu que há conversas em andamento.