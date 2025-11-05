Tiririca muda do PL para o PSD e transfere título para o Ceará

Tiririca troca PL pelo PSD e poderá ser candidato no CearáMudança foi autorizada pelos presidentes nacionais de ambos os partidos. Novo domicílio eleitoral do parlamentar é Itapipoca
O deputado federal e humorista Tiririca deixou o PL e tentará reeleição pelo PSD, partido no qual se filiou nesta quarta-feira, 5. Conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, o parlamentar mudou o domicílio eleitoral para Itapipoca, distante 136 quilômetros de Fortaleza.
“É uma felicidade imensa estar de volta ao meu Ceará e, se Deus quiser, vamos fazer um mandato sensacional agora com o apoio do PSD”, disse Tiririca durante a assinatura da filiação.
Ao colunista, o presidente do PSD Fortaleza, deputado Luiz Gastão, informou que a mudança foi autorizada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Já o ato de filiação contou com o presidente estadual, Domingos Filho, e o filho dele, o deputado federal Domingos Neto, que conduziu as negociações da migração de legenda.
"Tiririca faz como todo nordestino que volta para colaborar ainda mais com seu povo”, disse o dirigente partidário. Coordenador da bancada cearense, Neto também saudou o agora correligionário.
“Tiririca se soma à nossa equipe com políticas de cultura e em defesa do povo. Está sempre entre os deputados mais assíduos da Câmara, sem nenhuma mancha no currículo e é apaixonado pelo Ceará”, afirmou.
Eleições de Tiririca
Tiririca está no quarto mandato de deputado federal. Quando concorreu a primeira vez, em 2010, o humorista foi campeão de votos, sendo eleito com 1.348.295 de votos em São Paulo.
Quatro anos depois, ele recebeu 1.016.796. Já em 2018, o humorista conseguiu vaga na Câmara com 445.521. Um ano antes, ele chegou a dizer que deixaria a vida pública, mas voltou a se candidatar.
Nas eleições 2022, Tiririca só conseguiu uma vaga no Congresso Nacional porque estava no PL, partido que já abrigava Jair Bolsonaro, pois foi a legenda que teve três dos quatro candidatos mais votados do estado.