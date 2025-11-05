Tiririca muda do PL para o PSD e transfere título para o Ceará

Domingos Filho, Tiririca e Domingos Filho em ato de filiação do humorista e deputado federal ao PSD / Crédito: Reprodução/Instagram/Domingos Neto

O deputado federal e humorista Tiririca deixou o PL e tentará reeleição pelo PSD, partido no qual se filiou nesta quarta-feira, 5. Conforme noticiado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, o parlamentar mudou o domicílio eleitoral para Itapipoca, distante 136 quilômetros de Fortaleza. “É uma felicidade imensa estar de volta ao meu Ceará e, se Deus quiser, vamos fazer um mandato sensacional agora com o apoio do PSD”, disse Tiririca durante a assinatura da filiação.

“Tiririca se soma à nossa equipe com políticas de cultura e em defesa do povo. Está sempre entre os deputados mais assíduos da Câmara, sem nenhuma mancha no currículo e é apaixonado pelo Ceará”, afirmou. Eleições de Tiririca Tiririca está no quarto mandato de deputado federal. Quando concorreu a primeira vez, em 2010, o humorista foi campeão de votos, sendo eleito com 1.348.295 de votos em São Paulo. Quatro anos depois, ele recebeu 1.016.796. Já em 2018, o humorista conseguiu vaga na Câmara com 445.521. Um ano antes, ele chegou a dizer que deixaria a vida pública, mas voltou a se candidatar.