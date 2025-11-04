Vereadores dizem ter sido barrados em eventos do Governo do Ceará

Sessão desta terça-feira, 4, na Câmara Municipal de Fortaleza / Crédito: Érika Fonseca/CMFor

Um grupo de vereadores de Fortaleza reclamou de “desrespeito” e “humilhação” por ser impedido ou barrado de participar de eventos oficiais promovidos pelo Governo do Estado do Ceará. As reclamações ocorreram durante a sessão plenária desta terça-feira, 4, na Câmara. Em resposta, o Governo aponta “falha de procedimento de cerimonial”. O vereador Marcelo Tchela (Avante) relatou ter sido barrado de subir no palco durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo residencial em Fortaleza, na segunda-feira, 3, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT).

Queixas “Não ia nem falar, mas é sacanagem. Eu acho que eu vou pedir música no Fantástico, porque a primeira vez foi no Hospital Universitário, 14 vereadores barrados. Semana passada foi barrado Bruno Mesquita (líder do prefeito). Eu, ontem de novo. Ou seja, acho que a gente é do PL, da oposição. É isso que eu tô imaginando. Nós somos do PL, somos agora bolsonaristas. Só pode”, criticou o vereador. Durante fala na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), o vereador Professor Enilson (Cidadania) expressou frustração sobre como o Governo do Estado tem tratado os membros da Casa, apesar de muitos serem da base aliada de Evandro e possivelmente apoiarão eventual candidatura de Elmano nas eleições de 2026. "Eu quero acreditar que isso não parta do governador Elmano, mas, talvez, de alguns que ainda não entenderam o valor que é um vereador desta casa. Tenho certeza que o governo do Elmano não sabe que está acontecendo isso (...) Mas eu quero entender o que está acontecendo que um vereador de dez mil votos não é valorizado pelo governo do Estado", criticou. Ao O POVO, Enilson disse que não existe crise de relacionamento entre ele e os gestores dos Executivos Estadual e Municipal: "Não defiro isso ao governador Elmano e nem tampouco ao prefeito Evandro, mas tem que ter ajustes por parte daqueles que organizam os eventos. Não somos políticos de segunda categoria, nós somos eleitos pelo povo, muitos com a votação maior do que prefeitos do Interior, com todo respeito aos prefeitos, a gente não pode ser tratado como político de segunda categoria".

Em plenário, ele afirmou ter sido barrado em evento na Capital, no bairro que é sua base eleitoral. "Mas o vereador aliado do secretário da Regional estava lá", reclamou. Dr. Vicente (PT), em discurso na tribuna , afirmou que pessoas do cerimonial do governador Elmano de Freitas (PT) “não estão fazendo as coisas corretas”. “Eu já fui barrado, o Tchela foi barrado ontem. Isso não pode ficar assim, nós somos vereadores da maior cidade do Norte, Nordeste”, disse Vicente.

Resposta do governo Em resposta às críticas, o Governo do Ceará destacou, ao O POVO, que “não há qualquer restrição à participação de vereadores, sejam de Fortaleza ou outros municípios, em eventos oficiais” da gestão Elmano. O governo justificou o caso específico no evento com agentes das três esferas. “Neste caso específico do evento no Jangurussu, realizado em parceria entre Estado, Prefeitura e Governo Federal, ocorreu uma falha de procedimento de cerimonial. Essa questão já está sendo solucionada internamente”, pontuou.

Vereadores x Prefeitos Um vereador da base do governos afirmou ao O POVO que entende que o governador deveria tratar vereadores da Capital como se fossem prefeitos do Interior.