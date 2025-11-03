Lula lamenta morte de Clara Charf: "Perco uma companheira"

Clara Charf morreu aos 100 anos de idade / Crédito: Arquivo Pessoal/Divulgação Agência Gov

O presidente Lula (PT) lamentou, por meio de suas redes sociais, a morte de Clara Charf, militante da esquerda e viúva do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, que faleceu na manhã desta segunda-feira, 3, aos 100 anos de idade. “Com seu falecimento, o Brasil perde uma mulher extraordinária. E eu perco uma companheira de muitas caminhadas”, escreveu o presidente no X (ex-Twitter). No texto, Lula também lembrou a exaltou a trajetória da companheira de militância, dizendo que “Clara viveu o exílio, enfrentou a ditadura e defendeu incessantemente a democracia”.

Convivi com a Clara por mais de 40 anos. Aprendi muito com ela sobre política, solidariedade, resistência e humanidade. E hoje me despeço dela com carinho, respeito e gratidão a essa grande brasileira que tanto fez pelo nosso país e por todos nós que tivemos a sorte de tê-la por perto". Quem é Clara Charf? Clara Charf nasceu em Maceió (AL), filha de judeus russos que fugiram da Europa; era a mais velha de três irmãos. A família viveu em Recife, onde a mãe morreu jovem vítima de tuberculose.

Entrou, com apenas 16 anos, na vida política se filiando ao Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1946. Ela se casou com Marighella no ano seguinte aos 21 anos. Durante o regime militar, Clara foi perseguida e presa, se exilando em Cuba após o assassinato do marido.