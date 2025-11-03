A pedido de Helder Barbalho, Lula decreta GLO em Belém durante a COP

Mateus Bonomi/Reuters O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em Belém (PA). O documento foi publicado nesta segunda-feira (3/11) no Diário Oficial. O uso das Forças Armadas está autorizado para ocorrer até 23 de novembro de 2025, em razão da realização da reunião da cúpula de líderes e da COP30, eventos que devem levar a Belém mais de 140 delegações estrangeiras, com mais de 50 chefes de Estado, segundo a Secretaria de Comunicação do governo.

Na semana passada, foi colocada em discussão a possível convocação das Forças Armadas, via GLO, para controlar o confronto entre policiais e membros do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Mas nem o governador Claudio Castro (PL) fez um pedido formal ao governo federal e nem o presidente Lula decidiu decretar GLO na cidade. Em operações como essas, militares agem dentro de uma área delimitada e por um tempo determinado.

Operações de GLO são previstas desde a Constituição de 1988, mas foram regulamentadas no formato atual por uma lei complementar de 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB). De acordo com a lei, devem ser utilizadas quando estiverem "esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio". Segundo o Ministério da Defesa, apesar do emprego das Forças Armadas, a GLO é uma operação do tipo de "não guerra", por não envolver combate direto.

Divulgação/Ministerio da Defesa Operações de GLO já foram convocadas para combater o garimpo na Amazônia Permite, no entanto, o uso da força caso seja necessário. Essas operações são permitidas quando "agentes de perturbação da ordem" colocam em risco a integridade da população e o funcionamento das instituições. "A variedade de situações que poderão ocorrer exigirão, em cada caso, um cuidadoso estudo das condicionantes para o emprego das Forças Armadas", aponta o manual de implantação das GLO. Exército, Marinha e Aeronáutica podem ser usados de forma conjunta, ou individualmente nas operações, que ficam sob coordenação do Ministro da Defesa.