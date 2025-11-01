Governo envia PL antifacções; Câmara vota equiparar ao terrorismo

Megaoperação no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos. Uma lei que fala de segurança foi sancionada e outra foi encaminhada ao Congresso / Crédito: MAURO PIMENTEL / AFP

O presidente Lula (PT) enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei antifacções. O texto amplia para até 30 anos a pena para integrantes de facções criminosas. A proposta será enviada para o Parlamento em regime de urgência constitucional: caso deputados e senadores não analisem a matéria em 45 dias, a pauta do plenário fica trancada. “É um projeto de lei com urgência urgentíssima. Nós vamos mostrar como se enfrenta as facções neste país, como se enfrenta o crime organizado, como se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde deste país”, afirmou Lula.

Lula sanciona lei que prevê punição para integrantes do crime organizado O presidente Lula sancionou a Lei 15.245, que tem como objetivo prevenir a atuação do crime organizado. A nova norma, aprovada pelo Congresso Nacional, altera o Código Penal e estabelece como crime a contratação de pessoas para trabalhar em organizações criminosas, com penas que variam de 1 a 3 anos. O texto também apresenta mais iniciativas para proteção de servidores públicos combatentes do crime organizado. ”O Governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor”, declarou o presidente Lula. Congresso aprova MP 1304, do setor elétrico O Senado Federal e a Câmara dos Deputados analisaram a Medida Provisória (MP) 1304/2015, que diz respeito ao setor energético brasileiro. A matéria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi analisada em uma comissão especial na Casa, voltou para Câmara, onde foi aprovada e retornou para o Senado no mesmo dia.



A MP estabelece um limite de crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com atualização do teto a partir de 2027. Segundo o relator, o objetivo da matéria é diminuir a tarifa de conta de luz. “Como tenho dito, a nossa prioridade é o consumidor garantir que ele não tenha mais encargos e subsídios contra si, mas sim a seu favor”, disse Braga. O texto, porém, gera influência direta nos produtores autônomos de energia solar, que são cerca de 4 milhões no Brasil. Essas pessoas terão de pagar 20 reais a cada 100 kwh (quilowatt-hora) produzidos.