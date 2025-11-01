Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo envia PL antifacções; Câmara vota equiparar ao terrorismo

Governo envia PL antifacções e Câmara pode votar equiparação do crime organizado ao terrorismo

Em semana marcada pela megaoperação no Rio, governo focou no tema segurança
Autor Maria Luíza Santos
Autor
Maria Luíza Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente Lula (PT) enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei antifacções. O texto amplia para até 30 anos a pena para integrantes de facções criminosas. A proposta será enviada para o Parlamento em regime de urgência constitucional: caso deputados e senadores não analisem a matéria em 45 dias, a pauta do plenário fica trancada.

“É um projeto de lei com urgência urgentíssima. Nós vamos mostrar como se enfrenta as facções neste país, como se enfrenta o crime organizado, como se enfrenta aqueles que vivem da exploração do povo mais humilde deste país”, afirmou Lula.

Lula sanciona lei que prevê punição para integrantes do crime organizado

O presidente Lula sancionou a Lei 15.245, que tem como objetivo prevenir a atuação do crime organizado. A nova norma, aprovada pelo Congresso Nacional, altera o Código Penal e estabelece como crime a contratação de pessoas para trabalhar em organizações criminosas, com penas que variam de 1 a 3 anos.

O texto também apresenta mais iniciativas para proteção de servidores públicos combatentes do crime organizado. ”O Governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais vigor”, declarou o presidente Lula.

Congresso aprova MP 1304, do setor elétrico

O Senado Federal e a Câmara dos Deputados analisaram a Medida Provisória (MP) 1304/2015, que diz respeito ao setor energético brasileiro. A matéria do senador Eduardo Braga (MDB-AM) foi analisada em uma comissão especial na Casa, voltou para Câmara, onde foi aprovada e retornou para o Senado no mesmo dia.

A MP estabelece um limite de crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) com atualização do teto a partir de 2027. Segundo o relator, o objetivo da matéria é diminuir a tarifa de conta de luz. “Como tenho dito, a nossa prioridade é o consumidor garantir que ele não tenha mais encargos e subsídios contra si, mas sim a seu favor”, disse Braga.

O texto, porém, gera influência direta nos produtores autônomos de energia solar, que são cerca de 4 milhões no Brasil. Essas pessoas terão de pagar 20 reais a cada 100 kwh (quilowatt-hora) produzidos.

Projetos de Lei aprovados na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou os trabalhos no Plenário da Casa durante a semana. Entre alguns dos temas dos projetos avaliados pelos parlamentares, estão a falsificação de alimentos e bebidas e a saúde da mulher.

Foi estabelecido um projeto que define prisão de até 15 anos para falsificadores de bebidas e alimentos, caso a pessoa que ingira vá a óbito. Com o texto do deputado Kiko Celeguim (PT-SP), a alteração de produtos será considerada como crime hediondo, e a pena é de, no mínimo, 5 anos. O PL foi enviado para análise no Senado.

De relatoria da deputada Silvia Cristina (PP-RO), o Projeto de Lei 265/2015 prevê o direito à realização de exames para detecção e prevenção do câncer de mama e de colo de útero. “Tive câncer de mama e sei dos desafios do tratamento, sendo fundamental a prevenção e o diagnóstico precoce”, disse.


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

governo lula

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar