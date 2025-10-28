PT de Ribeirão Preto discutirá expulsão de 'Esquerdogata'

PT de Ribeirão Preto discutirá expulsão da influenciadora "Esquerdogata" após prisãoAline Bardy Ducra foi presa por injúria racial e desacato a policiais; diretório municipal do partido avalia possível expulsão após repercussão do caso
O diretório municipal do PT de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, convocou uma reunião de emergência para debater o caso Aline Bardy Ducra, influenciadora digital conhecida como “esquerdogata”, nesta terça-feira, 28. Aline foi presa no sábado, 25, por desacato e injúria racial contra os agentes envolvidos na sua abordagem.
Edson Fedelino, presidente do PT municipal classificou o caso como “barbaridade”, afirmando que o diretório vai debater a possível expulsão da filiada.
“Chamei uma reunião extraordinária para debater. Não vamos tomar nenhuma decisão precipitada. Vamos avaliar a situação, verificar as questões legais para não sermos injustos com ninguém. Mas as acusações são uma barbaridade e não condizem com o PT. Inclusive, sou do bairro ao qual ela se refere”, disse ao jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.
Após o incidente, Aline foi levada para audiência de custódia e depois liberada. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a influenciadora aparece discutindo com policiais.
“Sabe que o fato de uma militante ser presa, isso vai me fazer deputada federal, você sabia disso, não é? Vou mandar em todos vocês! Tenho um milhão de seguidores, vou ser deputada federal. Sabe quando você vai poder me prender de novo? Nunca! Sabe por quê? Porque você é um policialzinho” diz ela no registro da abordagem.
Quem é esquerdogata?
Aline Bardy Ducra, conhecida nas redes sociais como “esquerdogata”, é uma influenciadora digital que ganhou notoriedade por produzir conteúdo relacionado à política e temas sociais. Natural de Ribeirão Preto (SP), ela utiliza suas plataformas para comentar pautas da esquerda e participar de debates sobre conjuntura política nacional.
Antes do episódio que motivou a reunião do diretório petista, Aline já era conhecida por sua militância virtual e por publicações que repercutiam amplamente entre apoiadores e críticos.
A influenciadora soma mais de um milhão de seguidores em diferentes redes sociais, onde compartilha vídeos e comentários sobre temas de política e direitos humanos. .
Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), teve o vínculo com o partido consolidado nos últimos anos, período em que passou a participar de campanhas e eventos de caráter político. A repercussão da prisão e o conteúdo dos vídeos divulgados motivaram a convocação de uma reunião extraordinária do diretório municipal para discutir eventual expulsão da legenda.