PT de Ribeirão Preto discutirá expulsão de 'Esquerdogata'

PT de Ribeirão Preto discute expulsão de influenciadora "Esquerdogata" / Crédito: Reprodução redes sociais/ esquerdogata

O diretório municipal do PT de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, convocou uma reunião de emergência para debater o caso Aline Bardy Ducra, influenciadora digital conhecida como “esquerdogata”, nesta terça-feira, 28. Aline foi presa no sábado, 25, por desacato e injúria racial contra os agentes envolvidos na sua abordagem. Edson Fedelino, presidente do PT municipal classificou o caso como “barbaridade”, afirmando que o diretório vai debater a possível expulsão da filiada.